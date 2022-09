Dinamo izmorio Milan: Napoli slavio u derbiju na San Siru

U derbiju sedmog kola talijanskog nogometnog prvenstva Napoli je na San Siru pobijedio Milan sa 2-1 preuzevši vrh ljestvice.

Golove za goste zabili su Matteo Politano (55-11m) i Giovanni Simeone (78), dok je pogodakl za Milan zabio Olivier Giroud (69).

Zanimljivo, bila je to već treća uzastopna pobjeda Napolija na San Siru.

Milan je daleko bolje krenuo u susret i u 13. minuti je mogao do vodstva. Olivier Giroud je primio točan pas u šesnaestercu i odmah pucao. Međutim, pogodio je vratnicu. Francuski napadač je imao odličnu priliku i u 25. minuti, međutim pucao je preko gola.

Tri minute kasnije Rade Krunić je pucao glavom nakon ubačaja iz kornera. no Alex Meret je obranio. Napoli je u prvom dijelu imao samo jednu pravu priliku, Khvicha Kvaratskhelia je u 42. minuti pucao, ali neprecizno.

Gosti su u nastavku susreta zaigrali bolje i u 52. minuti su došli do prednosti. Kvaratskhelia je pao nakon duela s Destom u kaznenom prostoru, a sudac Mautizio Mariani je nakon pregleda video snimke pokazao na bijelu točku. Matteo Politano je bio siguran za vodstvo gostiju.

U 68. minuti Junior Messias je odlično pucao. no gostujući vratar Meret je bio spreman. Samo minutu kasnije "Rossoneri" su izjednačili. Hernandez je sjajno probio po lijevom krilu uputivši povratnu loptu do Girouda koji je ovoga puta bio precizan za 1-1.

Međutim, radost domaćih navijača nije dugo trajala. U 78. minuti Giovanni Simeone je na ubačaj Maria Ruija lijepo glavom zabio za 2-1. Bio je to njegov prvi gol za Napoli u prvenstvu otkako je u kolovozu stigao na posudbu iz Verone. Sin trenera Atletico Madrida Diega Simeonea, zabio je i u Ligi prvaka u pobjedi protiv Liverpoola.

Milan je mogao do remija u 87. minuti, no Pierre Kalulu je iz neposredne blizine pogodio vratnicu.

Napoli se ovom pobjedom izjednačio na vrhu ljestvice s Atalantom, no ima bolju razliku pogodaka od momčadi iz Bergama koja je na gostovanju u Rimu pobijedila Romu sa 1-0. Pogodak odluke zabio je Girogio Scalvini u 35. minuti utakmice na asistenciju Rasmusa Hojlunda.

Bio je to jedini udarac u okvir gostujućeg sastava, dok je Roma prema vratima momčadi iz Bergama uputila 21 udarac pri čemu šest u okvir gola.

U 57. minuti sudac Daniele Chiffi je isključio domaćeg trenera Josea Mourinha zbog stalnih prigovora. Za goste je do 74. minute igrao hrvatski reprezentativac Mario Pašalić.

Za iznenađenje kola pobrinula se Monza koja je porazila Juventus sa 1-0 ostvarivši tako prvu pobjedu u Serie A u povijesti kluba.

Monza, klub bivšeg talijanskog premijera Silvija Berlusconia, u svoju premijernu sezonu u Serie A ušao je s jednim osvojenim bodom u prvih šest kola. Niti Juve nije najbolje otvorio sezonu, Max Allegri je dobio samo dvije od osam natjecateljskih utakmica ove sezone. Međutim, torinska "Stara dama" je bila veliki favorit.

No Juve se mučio stvoriti bilo kakve šanse, a frustracije gostiju su dodatno porasle kada je Angel Di Marija u 42. minuti dobio izravan crveni karton zbog njegovog očitog udarca laktom u prsa Armanda Izza. Bio je to prvi crveni karton bivšeg igrača PSG-a u ligi od travnja 2017. protiv Nice. Monza je do pobjede došla u 74. minuti golom Christiana Gytkjaera.

Lazio je rutinski odradio gostovanje kod Cremonesa pobijedivši sa 4-0. Gosti su posao obavili u prvom dijelu postigavši tri gola, a u nastavku su samo potvrdili pobjedu. Za Lazio su zabili Ciro Immobile (7, 21-11m), Sergej Milinković-Savić (45+2), te Pedro (79). Hrvatski nogometaš Toma Bašić je za goste iz Rima igrao od 78. minute.

Fiorentina je sa 2-0 pobijedila Veronu, a strijelci su bili Ikone (13) i Nicolas Gonzalez (90). Dodajmo kako je Christian Biraghi u 26. minuti promašio jedanaesterac za pobjednički sastav.

U prvom nedjeljnom susretu nogometaši Udinesea pobijedili su na domaćem terenu milanski Inter sa 3-1.

Gosti su poveli već u petoj minuti nakon savršeno izvedenog slobodnog udarca Nicole Barelle. Klub iz Udina je izjednačio nakon autogola Milana Škrinjara u 22. minuti, a slovenski nogometaš Jaka Bijol doveo je domaće u vodstvo u 84. minuti. Konačan rezultat postavio je Tolgaj Arslan u trećoj minuti nadoknade vremena. Marcelo Brozović je odigrao cijeli susret za Inter.

Napoli i Atalanta imaju po 17 bodova, Udinese je treći sa 16 bodova, dok Milan i Lazio imaju po 14 bodova.

