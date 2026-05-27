Dinamo je krenuo u ofenzivu! Već dogovorio dva pojačanja, i dolazak hajdukovca sve je bliže

Dinamo je prošloga tjedna s navijačima proslavio novi naslov prvaka, a u Maksimiru i dalje - nema odmora. Zvonimir Boban, Dario Dabac i Albert Capellas rade punom parom, traže se pojačanja za novu sezonu. Glavni kreatori sportske politike "modrih" su prilično jasni, kao i prošloga ljeta žele što prije dovesti Kovačeviću kvalitetna pojačanja.

Stjepan Radeljić i Mislav Oršić stižu u Dinamo kao slobodni igrači, a velika želja prvaka je i - Iker Almena (21). Španjolski krilni nogometaš je po profilu igrač kakvog u Maksimiru dugo traže, okomiti krilni igrač, tehnički potkovan i jedan od igrača koji čine razliku. Almena je prošlu sezonu odradio na posudbi u Hajduku (kao posuđen igrač saudijske Al Qadsiaha), u 24 utakmice zabio četiri gola.

Kako saznajemo, Capellas je već kontaktirao agente mladog Španjolca, i ta priča nije daleko od realizacije. Almena je pokazao interes za dolaskom u Dinamo, a prema riječima talijanskog insajdera Lorenza Laporea "modri" ga žele na jednogodišnju posudbu uz pravo otkupa za četiri milijuna eura. Španjolac bi svakako bio pojačanje, iako se njegovom ostanku nadaju i u Splitu.

Dinamo već dulje vrijeme traži ljevaka na desnom krilu, posljednjih mjeseci u Maksimiru su na toj poziciji željeli Danija Rodrigueza iz Barcelone, ali mladi Španjolac se u međuvremenu ozbiljnije ozlijedio. Boban i Dabac traže igrača koji bi mogao "modrima" pomoći već u ranoj fazi sezone, u europskim kvaliifkacijama, pa su interes za Rodriguezom zamijenili onim za Almenu.

Dolasci Radeljića i Oršića odrađeni su u potpunoj tajnosti, a dva iskusna nogometaša svakako su kvaliteta za Dinamo. Zanimljivo, Zagrepčani su imali Oršića "na dlanu" i u siječnju 2025. godine, legenda kluba u to se vrijeme kao slobodan igrač željela vratiti kući, ali je tadašnji sportski direktor Marko Marić bio protiv njegovog povratka.

Boban će sada ispraviti tu pogrešku Marića koji je na krilne pozicije doveo Cordobu i Mbukua, igrače koji nisu nikad postali standardni prvotimci Dinama. Mbuku je već odavno završio svoju epizodu u Maksimiru, sreću je pronašao u Montpellieru i igrat će na Svjetskom prvenstvu s DR Kongom, dok se Cordoba nakon dulje stanke u završnici prvenstva vratio nogometu.