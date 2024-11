Dinamo je opet kiksao, a šanse za naslov prvaka se povećale!?

Prethodnih sezona bitka za naslov bila je poprilično neizvjesna. Dinamo je svaki put prošao kroz cilj kao prvi, ali i ove sezone čeka ga težak izazov jer Hajduk i Rijeka žele mu pomrsiti račune.

Pokretanje videa... 00:36 Duel Lawala i Šarlije | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Splićani su praktički od početka prvenstva zauzeli čelnu poziciju i čuvaju je, imali su čak plus šest, odnosno sedam u odnosu na Rijeku i Dinamo, ali momčad Gennara Gattusa kiksala je u posljednja dva kola i prednost se istopila, ali ne onoliko koliko je mogla. Zaista je rijetka pojava da tri favorita kiksaju u istom kolu, no upravo to se dogodilo u 13. kolu HNL-a.

Prvi je podbacio Dinamo koji je remizirao s Goricom (2-2), ali Hajduk nije uspio iskoristiti taj kiks pa je on nekoliko sati kasnije uzeo tek bod Istri (1-1). Rijeci se u nedjelju nudila velika prilika da dođe 'bilima' na samo minus jedan, no oni su petoj minuti sudačke nadoknade ostali bez pobjede protiv Osijeka (1-1) pa je situacija na tablici ostala ista kao i nakon prethodnog kola.

Split: Hajduk i Istra 1961 sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

A što kažu kladionice, tko je najveći favorit za titulu? To je i dalje Dinamo. Aktualni prvak je kiksao, no koeficijent na njega se smanjio. Prošli tjedan bio je 1,55, a sada je 1,50.

Koeficijent da će Hajduk osvojiti titulu je 3, dok je prošli tjedan bio 2,70, a najviše je skočila Rijeka na koju je koeficijent 12, što je osjetni pad u odnosu na tjedan ranije kada je bio 17.

Statistički Elo model platforme Football meets data daje Rijeci dva posto veće šanse za naslov, Osijeku jedan posto, a Dinamo je izgubio tri posto. Što se borbe za ostanak tiče, Šibeniku su drastično porasle šanse da će dogodine biti drugoligaš.

Tek je početak sezone i ono što je sigurno da nas do kraja sezone čeka puno uzbuđenja i nadamo se, napeta i nepredvidljiva utrka za naslov.