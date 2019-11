Dinamo je prava ekipa, sve je otvoreno. I Atalanta može dalje

Kakva je to samo utakmica bila na Maksimiru! Dinamo je imao 3-1 i sve u svojim rukama, ali onda su ispustili tri boda. Šahtar je golovima Moraesa i Tetea u samoj završnici osigurao veliki bod u daljnjoj borbi za osminu finala Lige prvaka.

Kao i mnogi navijači Dinama, na iglama je bio i Darijo Srna, ali na drugoj strani.

- Na kraju trebamo biti zadovoljni. Ovo su najteže utakmice za igrače i trenere, a zanimljive za navijače. Igrali smo bolje nego u Harkivu. Ponavljaju nam se iste greške. Morali smo s igračem manje završiti utakmicu - rekao je Darijo Srna za HRT nakon infarktne završnice u kojoj je njegova momčad došla do boda.

Dinamo je dominirao veći dio utakmice, a Srna priznaje da su ih iznenadili u jednom segmentu.

- Dinamo je prava ekipa, to su pokazali i danas i prošli put u Harkivu. Očekivali smo više prostora, u jednom dijelu utakmice smo dominirali. Napravili smo dvije greške kod njihova dva gola, a to se ovdje u Ligi prvaka skupo plaća. Sve je otvoreno što se tiče Atalante, Dinama i Šahtara. I Atalanta može završiti na drugom mjestu i izboriti osminu finala Lige prvaka. Moji igrači su me oduševili. Tete nam je zabio za 3-3. Dečku je prva utakmica u Ligi prvaka, uzima loptu i zabija za penal u zadnjoj sekundi. Puno nam znači ovaj bod danas - zaključio je bivši hrvatski reprezentativac.

Sada je u skupini C sve otvoreno. Šahtar je ovim bodom uspio izboriti jednu prednost, a to znači da imaju bolji međusobni omjer u susretima s Dinamom. Prva utakmica završila je 2-2, a ova u Zagrebu 3-3.

Dinamo u sljedećem kolu igra protiv Atalante u Milanu, a Šahtar ide Cityju u goste. 'Modrima' u Italiji igra samo pobjeda, a isto tako bi bilo dobro kada bi Ukrajinci izgubili od Engleza...