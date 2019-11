Bjelica: VAR je obično s*****, postao je cirkus, ne treba nam!

Dinamo je na Maksimiru odigrao nevjerojatnih 3-3 s ukrajinskim Šahtarom. Gosti su poveli ranim golom Patricka u 13. minuti, no uzvratio je Bruno Petković sjajnim golom u 25. za izjednačenje.

- Slabo smo stajali na terenu u prvom dijelu utakmice. Tih 15. minuta smo pokušali igrati isto kao u Ukrajini, no oni su igrali sa širim krilima pa se nismo uspjeli odmah prilagoditi. Kasnije smo promijenili formaciju u 4-2-3-1 i onda smo bolje izgledali - rekao je nakon utakmice Nenad Bjelica.

- Ušli smo jako nervozno u utakmicu. Valjda zbog nekakvog pritiska koji smo si sami stvorili. No, mi do isključenja More praktički nismo imali nikakvih problema kada smo se smirili. Mislim da smo bili bolja momčad, da smo zaslužili tri boda, no i ovaj bod nam stvara šanse za prolazak dalje - govori Nenad Bjelica.

'VAR je obično sr***'

Dinamo je u 41. i 45. minuti pomislio da ima pravo na penale, prvo na Petkoviću pa na Ademiju, no nije ih dobio. Pogledavši opet snimke, čini se da ih niti nije trebao dobiti, ali je Nenad Bjelica 'opleo' po VAR-u:

- Ako ne žele gledati to, što će nam taj VAR! To je obično s... Što se mene tiče, ne treba ga ni biti. Stalno neka interpretacija - je li bio, nije bio kontakt. To je postao cirkus u Engleskoj i Italiji, već se velika većina trenera buni. Ja sam apsolutno protiv VAR-a, on ubija emocije, ubija nogomet! - ljutito je komentirao Bjelica.

Je li Nikola Moro zaboravio da ima žuti karton netom prije nego će napraviti prekršaj za drugi žuti i crveni u završnici utakmice? - upitao je novinar Dinamovog trenera.

- A Bože moj dešava se, ali mogao je povući nogu - rekao je Bjelica.

Petković opet sjajan

Bruno Petković je opet oduševio asistencijom Ivanušecu u 83. za prvo vodstvo Dinama i erupciju oduševljena maksimirskih tribina. Htio je svemu pridonijeti i požrtvovni kapetan, Arijan Ademi. U 89. minuti je povećao Dinamovo vodstvo na velikih 3-1 nakon što je promijenio putanju Olmove lopte.

Preokret iz noćne more

Sigurni su bili svi dinamovci - gotovo je. Osmina finala Lige prvaka je naša. No, pobrinuli su se Ukrajinci i VAR da to ne bude tako.

- Oni su sve bacili u napad. Tako su iz jednog centaršuta zabili, a onda je došao i taj penal - govori Bjelica...

Da. Prvo je Maraes zabio u trećoj minuti sudačke nadoknade glavom za 3-2, a potom je Brich vidio i prekršaj za penal. Igrale su se zadnje sekunde susreta, a u šesnaesterac Dinama u naletu cijele momčadi došao je i Pjatov, Šahtarov golman. Faulirao ga je Theophile laktom u glavu, a to nije promaknulo njemačkom sucu.

- Nemam što prigovoriti svojim dečkima. Taj faul je dio nogometa, to je nogomet, može se svakome dogoditi. Dečki su htjeli pobijediti više nego mi svi skupa, ali eto, Bože moj... - kaže Bjelica.

'Opet ću vam reći - VAR je cirkus'

Nakon provjere VAR-a, bilo je sigurno - Šahtar ima priliku za izjednačenje, a jedini tko može spasiti Dinamo je Dominik Livaković. Pročitao je Tetea Zadranin, ali nije bio dovoljno brz. Tete je cilja dolje desno i lopta je prošla ispod 'modrog' golmana i na semafor postavila konačnih, nevjerojatnih i teško shvatljivih 3-3.

- On nije vidio faul na Pjatovu, nego na Taisonu, a onda je to promijenio kada je pogledao snimku VAR-a. To je nemoguće, tu je opet taj VAR sve uništio. Molim lijepo, pa on nije vidio faul na Pjatovu, bio je leđima okrenut, on je mislio da je bio faul na Taisonu, sudio je penal, a toga nije bilo. Onda je opet pogledao video snimku i odlučio da je penal, ali na drugom igraču. Na Pjatovu je bio jasan faul, ali ga sudac sigurno nije vidio i sigurno nije zbog njega prvo dosudio penal. To je cirkus - rekao je Nenad Bjelica pa pojasnio:

- O VAR-u imam mišljenje još od vremena u Poljskoj. Da, za situacije zaleđa, gol liniju, ali vidimo iz utakmice u utakmicu koliko loših procjena VAR-a imamo i u Engleskoj i u Italiji i danas. Uvijek će biti tih situacija u kojima će biti bitna interpretacija suca. Bolje da pogriješi pa kažemo OK, to prihvatimo, ljudski je. A sada imamo greške, a imamo i tehnologiju. Iskreno, meni ne treba - siguran je Bjelica.

- Tužno je što nismo pobijedili. Mislim da smo odigrali kvalitetnu i borbenu utakmicu - zaključio je.

Kalkulacije

Dinamo je Atalantu kod kuće pobijedio visokim rezultatom, hoće li biti teško motivirati igrače za utakmicu protiv Atalante?

- Mislim da neće biti potrebe za to. Pripremit ćemo se normalno za tu utakmicu, pokušati pobijediti pa ćemo vidjeti što će se dogoditi - rekao je Bjelica pa dodao:

- Utakmica u Milanu pokazala je da nije ni City neranjiv, a mi ćemo se naravno pokušati na pravi način postaviti protiv Atalante. Uvijek idemo na pobjedu. Znamo kakvi su nam protivnici, znamo kakva je Atalanta u talijanskoj ligi.