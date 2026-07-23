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Dinamo je protiv Thuna odigrao 400. utakmicu u Europi! Evo kakva je uspješnost 'modrih'

Piše Ivan Kužela,
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Dinamo je protiv Thuna odigrao 400. utakmicu u Europi! Evo kakva je uspješnost 'modrih'
Foto: Kjetil Waber / SPP
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Dinamo je protiv Thuna upisao 400. europski nastup i proslavio veliki jubilej! Modri imaju 163 europske pobjede i svakim uspješnim nastupom dižu koeficijent HNL-a

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Dinamo je u utorak odradio prvi test u Europi. 'Modri' su u 2. pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka odigrali 1-1 sa švicarskim Thunom i time obilježili 400. susret kojeg su igrali u Europi. Facebook stranica Zona Dinamo objavila je ovu informaciju te detaljnije razradila sve susrete 'modrih' u Europi.

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Utakmicom protiv Thuna Dinamo je ispisao još jednu stranicu svoje bogate povijesti i stigao do velikog jubileja – 400 odigranih utakmica u europskim klupskim natjecanjima. U tih 400 susreta Dinamo je ostvario 163 pobjede, 86 remija i 151 poraz, uz gol-razliku 588:527.

Susret Dinama i Thuna u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Ligu prvaka
Foto: Kjetil Waber / SPP

Ova statistika obuhvaća sva četiri velika europska natjecanja kroz različite ere nogometa; Kup prvaka/Liga prvaka, Kup velesajamskih gradova/Kup Uefa/Europska liga, Kup pobjednika kupova i Konferencijska liga.

Tijekom 400 utakmica Modri su igrali protiv klubova iz gotovo cijele Europe. Najviše susreta odigrali su protiv klubova iz nogometnih velesila poput Italije, Njemačke, Španjolske, ali i protiv brojnih protivnika iz srednje i istočne Europe s kojima su kroz desetljeća gradili svoju europsku povijest.

Možda je još zanimljiviji podatak da, unatoč čak 400 europskih utakmica, Dinamo nikada nije igrao protiv klubova iz 11 Uefa članica. To su: Andora, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Gibraltar, Latvija, Lihtenštajn, Malta, Crna Gora, Republika Irska, San Marino i Wales.

Ovih 400 utakmica također pokazuje koliko je Dinamo važan za hrvatski nogomet. Generacijama je skupljao europske bodove, nosio hrvatski klupski nogomet na međunarodnoj sceni i omogućio da hrvatski prvak danas ima bolju startnu poziciju nego ikada prije.

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