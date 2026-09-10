FOTO Medicinska sestra najveća je navijačica Kovačeve ekipe: 'Navijam do zadnje sekunde'

Kim Schwester ima milijun pratitelja na društvenim mrežama, a najdraži joj je igrač legendarni Marco Reus, kojeg je nazvala i ljubavi njezina života. Trenirala je kicboks, voli golf, a radi kao medicinska sestra
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Kim Schwester najpoznatija je navijačica Borussije Dortmund, kluba koji trenira bivši hrvatski izbornik Niko Kovač.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Kim Schwester najpoznatija je navijačica Borussije Dortmund, kluba koji trenira bivši hrvatski izbornik Niko Kovač. |
Foto: Instagram/Ida Solbakken
Kim Schwester najpoznatija je navijačica Borussije Dortmund, kluba koji trenira bivši hrvatski izbornik Niko Kovač.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Schwester je poznato lice na Signal Iduna Parku u Dortmundu.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Inače je medicinska sestra koja je stekla slavu nakon što su joj šefovi dozvolili snimanje na radnom mjestu.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Na Instagramu je u manje od dvije godine utrostručila broj pratitelja, pa ih sada ima čak 938.000.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Najdraži igrač bio joj je Marco Reus.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
"Uvijek navijam do zadnje sekunde. Putem nogometa sam upoznala neke sjajne ljude, a na kraju sam dobila i autogram Marca Reusa. Život ne može biti bolji," rekla je jednom prilikom.
| Foto: Instagram/Schreenshoot
Reusa je opisala ljubavi njezinog života, ali sada je u vezi s umjetnikom Fabianom Uttom.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Kim osim nogometa obožava i putovanja. Na društvenim mrežama često dijeli prizore s putovanja...
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Odlučila je postati medicinska sestra nakon što je slomila ruku dok je bila tinejdžerica.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Sa 17 godina je počela obuku nakon završene srednje škole.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Također je pasionirana igračica golfa, a zna trenirati i kickboks.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram