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PODRŠKA KOJA ŽIVOT ZNAČI

FOTO Medicinska sestra najveća je navijačica Kovačeve ekipe: 'Navijam do zadnje sekunde'

Kim Schwester ima milijun pratitelja na društvenim mrežama, a najdraži joj je igrač legendarni Marco Reus, kojeg je nazvala i ljubavi njezina života. Trenirala je kicboks, voli golf, a radi kao medicinska sestra
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FOTO Medicinska sestra najveća je navijačica Kovačeve ekipe: 'Navijam do zadnje sekunde'
Kim Schwester najpoznatija je navijačica Borussije Dortmund, kluba koji trenira bivši hrvatski izbornik Niko Kovač. | Foto: Instagram/Ida Solbakken
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Kim Schwester najpoznatija je navijačica Borussije Dortmund, kluba koji trenira bivši hrvatski izbornik Niko Kovač. | Foto: Instagram/Ida Solbakken
Komentari 11

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