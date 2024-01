Dinamo je tražio 8 mil. eura za Ljubičića pa ga pustio za upola manje?! 'Pritisnuo je upravu'

Došao je na Maksimir za čak tri milijuna eura. Dinamo je više platio samo Marka Roga (pet mil. eura) i Boška Šutala (četiri mil. eura). Od njega se očekivalo jako puno, u klubu su ga vidjeli kao nasljednika Arijana Ademija i budućeg dirigenta veznog reda. No, tu gotovo pa nije ni igrao.

Nakon samo godinu i pol dana provedenih na Maksimiru, Robert Ljubičić odlazi u grčki AEK. U posljednje vrijeme pao je u drugi plan kod trenera Sergeja Jakirovića. Nije više bio prvi izbor ni na lijevom beku, poziciji na kojoj je prošle sezone vrlo dobro igrao pod palicom Ante Čačića pa je poželio otići. AEK je ponudio tri milijuna eura, 'modri' su to odbili, a kako grčki mediji pišu, uslijedila je nova ponuda od četiri milijuna eura, koju su u Maksimiru prihvatili.

Ljubičić zahtijevao od Dinama da ga puste

Dinamo tako ostaje bez igrača koji nije ni približno ispunio svoj potencijal. Išli su logikom da isplate njegov dolazak i nešto zarade, no to je razljutilo navijače. Ne samo jer su ostali bez pouzdanog igrača koji ima tek 24 godine i 'modri' su mogli puno bolje iskoristiti njegov potencijal, već i što su ga prodali klubu koji je prošlog ljeta krivio Dinamo za smrt grčkog navijača u huliganskim neredima i tražio njegovo izbacivanje iz europskih natjecanja. Na kraju je AEK izbacio plave iz trećeg pretkola Lige prvaka u infarktnoj završnici.

Ljubičić je ove sezone odigrao 27 utakmica u svim natjecanjima i zabio dva gola uz četiri asistencije. Bio je nezadovoljan u posljednje vrijeme, što zbog minutaže, ali i činjenice da više nije htio igrati na lijevom boku. U priču je tako ušao AEK koji ga je pratio još od ljeta kada su se iz prve ruke mogli uvjeriti u njegove kvalitete. Uostalom, zabio im je i gol.

- Od ljeta do danas, trener Matias Almeyda ga je imao u mislima. No, tada nije bilo vrijeme za transfer. Dinamo je tražio osam milijuna eura! Nakon promjene trenera na klupi, Ljubičić je pao u nemilost. Igrao je sve manje i to na poziciji lijevog beka koju ne voli. Pala mu je vrijednost na tržištu i AEK je u svemu tome vidio priliku da ga dovede - piše grčki medij Sport24.

Ljubičić je navodno pritisnuo Dinamovu upravu i tražio od njih da ga puste.

- AEK je ispitivao situaciju, vidjeli su da je igrač željan doći pa su počeli pregovarati s Dinamom. Bitnu ulogu u transferu imao je trener Almeyda koji ga je uvjerio da će biti bitan član momčadi. AEK će ga platiti četiri milijuna eura.

Grčki klub je tako ispunio želju treneru Almeydi koji ga isključivo vidi u veznom redu i namijenio mu je bitnu ulogu u momčadi.