Dinamo konačno nije dobio gol, bod i nije loš rezultat, ali brine igra bez prilike do isključenja...

Joško Gvardiol pokazao je da može igrati na visokoj razini i kao lijevi bek, dok Kristijanu Jakiću ne treba suditi prema prvoj slabijoj utakmici u modrom dresu. Taj dečko vrijedi, to će ubrzo i dokazati...

<p>Dinamo je remijem (0-0) protiv Feyenoorda otvorio grupnu fazu Europske lige. Zoran Mamić iznenadio je mnoge s početnim sastavom, 'modri' su zaigrali u 4-2-3-1 sustavu, Gvardiol se pomalo neočekivano našao na lijevom beku, a Petković završio na klupi. Zagrepčani nisu dobro otvorili utakmicu, Nizozemci su bili bolji, promašili i penal (Livaković obranio pokušaj Berghuisa), a na koncu je 'nula' i realan ishod dvoboja...</p><h2>Pozitivne stvari</h2><p>1. Dinamo konačno nije primio gol</p><p>Zagrepčani su konačno prekinuli crni niz od devet uzastopnih utakmica u kojima su primili gol. I to ponajviše - Dominiku Livakoviću. Dinamo je proteklih tjedana imao velikih problema u zadnjoj liniji, 'modrima' su zabijali čak Ferdinandovac i Flora. I sada kada je najviše trebalo, na otvaranju Europske lige, Dinamo je uspio sačuvati svoju mrežu čistom.</p><p>Dominik Livaković je već u 7. minuti obranio pokušaj Berghuisa s bijele točke, no hrvatski reprezentativac je tijekom cijelog dvoboja ulijevao povjerenje svojim suigračima. Stojanović i Gvardiol nisu imali (pre)velikih problema sa svojim čuvarima na bočnim pozicijama, dok su stoperi Theophile i Lauritsen rasli kroz utakmicu. Dinamu su tako u devet dvoboja zaredom zabijali Cluj, Osijek, Hajduk, Ferencvaros, Slaven Belupo, Ferdinandovac, Flora, Varaždin i Gorica, ali eto, ne i Feyenoord. </p><p>2. Gvardiol odličan i na lijevom beku</p><p>Joško Gvardiol za mnoge je bio iznenađenje u početnom sastavu Dinama. I još na poziciji lijevog beka. Zoran Mamić mladom je 'wunderkindu' dao priliku ispred iskusnog Leovca i napravio dobar potez. Joško Gvardiol pružio je dojmljivu predstavu, igrao u oba smjera, a tijekom prvoga dijela čak i preuzimao odgovornost, pa započinjao i vukao Dinamove akcije po lijevoj strani.</p><p>Istina, Joško Gvardiol je u mlađim kategorijama Dinama dugi niz godina bio lijevi bek, ali u Dinamu se isprofilirao kao stoper. Odlični stoper što su prepoznali i čelnici mnogih europskih klubova, pa je Gvardiol već riješio pitanje klupske budućnosti (potpisao za Leipzig). A njegovom jučerašnjom partijom zasigurno će biti zadovoljni i u Njemačkoj, svjesni kako su u Maksimiru uhvatili 'pravog kapitalca'. </p><p>3. Bod daje nadu za europsko proljeće</p><p>U Dinamo možda i ne mogu biti zadovoljni ukupnim dojmom, ali rezultat (remi protiv Feyenoorda) nije loš, dapače. Hrvatski prvak je ovim bodom napravio malen korak prema nokaut-fazi Europske lige, a 'modrima' u prilog ide i rezultat iz druge utakmice skupine u kojoj su Wolfsberger i CSKA Moskva remizirali u Austriji. Tako da ovaj bod djeluje zadovoljavajuće.</p><p>No, još bitnija je činjenica kako je Dinamo do boda stigao uz dosta problema u samoj prezentaciji, barem do perioda kada su gosti ostali s igračem manje. Odmah poslije ždrijeba Europske lige, računica u Maksimiru je bila jasna, dvaput pobijediti Wolfsberger, pa 'nešto pokupiti' protiv Feyenoorda i CSKA Moskve. Naravno, nitko neće biti oduševljen jednim bodom, ali u konačnoj računici - to nikako nije loš rezultat. </p><h2>Negativne stvari</h2><p>1. Prilično loša izvedba Kristijana Jakića</p><p>Kristijan Jakić u ubodnom je dijelu sezone bio velika snaga Dinama, igrač u kojeg Zoran Mamić ima puno povjerenje. I to s razlogom, Jakić je (nemojte mu suditi po ovoj utakmici) sjajan nogometa, moderni 'box to box' veznjak, igrač koji radi cijelu utakmicu u oba smjera. Ali, u uvodnim minutama protiv Nizozemaca, 23-godišnji Jakić se 'pogubio', skrivio penal, pa poslije toga još dodatno izgubio samopouzdanje.</p><p>Zoran Mamić nije ga, iako je o tome razmišljao, vadio iz igre već u prvom dijelu, već tek u nastavu. Kristijan Jakić imao je loših taktičkih postavljanja, dosta pogrešaka u predaji lopte, jednostavno nije to bio njegov dan. A budite sigurni, on će u nastavku sezone, pa i na europskoj sceni biti puno bolji. Pa tako i Jakiću ovoga puta treba 'progledati kroz prste', njegov je dolazak u Maksimiru bio sjajna odluka. To će i pokazati vrijeme. </p><p>2. Izostale energija i agresija, muke s napadom</p><p>Dinamo je od samog starta u utakmicu krenuo preplašeno, nisu 'modri' zaigrali otvorenog garda, na sve ili ništa. Puno se taktiziralo, u veznom redu nije bilo potrebne energije, izostala je i agresija 'modrih' igrača. Nogometaši Feyenoorda tu su se onda potpuno razmahali, često bili pred Dinamovim vratima. Zagrepčani nisu izlazili u visoki presing, već se povukli 'u krilo', čekali prilike iz kontranapada.</p><p>No, problema je bilo i u napadu. Dinamo u 73. minute (do isključenja Senesija) nije napravio niti jednu ozbiljniju priliku, nije imao niti jedan zicer pred gostujućim vratima. I to je problem. Da, Oršić je jednom zamalo matirao Bijlowa, ali bio bi to slučajan pogodak kojeg bi 'modri 99' zabio gotovo s aut-linije. Dinamo je dobio 'krila' tek s igračem više, tu postao hrabar, počeo jurišati po pobjedu. Ali, prekasno...</p><p>3. Novi problemi s ozljedom Marija Gavranovića</p><p>Zoran Mamić poslije utakmice je na press-konferenciji potvrdio kako je u drugom dijelu Marija Gavranovića iz igre povukao zbog ozljede. Šteta, iskusni napadač igra u sjajnoj formi, u listopadu se već ozbiljno nazabijao. I poentirao protiv Hrvatske, Njemačke i Gorice. I sada ga je, po drugi put u kratkom periodu, zaustavila ozljeda. Protiv Flore je morao iz igre zbog potresa mozga, sada zbog lakše ozljede mišića.</p><p>A trener Dinama imao je potpuno drugačiji plan, u nastavku po gol krenuti s Petkovićem i Gavranovićem u tandemu, tako krenuti po sva tri boda. No, Mario Gavranović napustio je igru, pa je Dinamo utakmicu završio s jednim centralnim napadačem, te visoko postavljenim krilima. Zoran Mamić kasnije je poručio kako je Gavranovića više vadio zbog predostrožnosti, ne želeći švicarskog napadača izgubiti na dulji period. Pametno.</p>