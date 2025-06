Dinamo krenuo po još jednog igrača Bayerna! Igrao je za prvi sastav, prošle sezone bljesnuo

Matteo Pérez Vinlöf (19), švedski lijevi bek iz prestižne akademije minhenskog Bayerna, pred važnom je odlukom oko nastavka karijere nakon posudbe u bečkoj Austriji. Kako doznaju 24sata, među opcijama koje ima na stolu je i ona zagrebačkog Dinama. Novi predsjednik uprave Zvonimir Boban želi mlađe, energičnije i poletnije igrače u kojoj neće biti preplaćenih zvijezda i u tu se priču uklapa momak rođen 18. prosinca 2005. u Stockholmu.

Počeci u Švedskoj i poziv iz Münchena

Pérez Vinlöf dijete je roditelja s dva kontinenta: otac mu je Peruanac, a majka Šveđanka. Nogometni put započeo je u poznatoj švedskoj tvornici talenata, Brommapojkarni, a 2019. čak je bio i na probi u peruanskom velikanu Sporting Cristalu. Ipak, ključni korak u domovini napravio je prelaskom u Hammarby 2021.

Njegov talent nije dugo ostao nezapažen. Nakon uspješne probe, njemački gigant Bayern u siječnju 2022. godine potvrdio je njegov dolazak. Sa samo 16 godina, Pérez Vinlöf potpisao je trogodišnji ugovor i preselio se u Bavarsku, što je bio jasan pokazatelj koliko su u Münchenu vjerovali u njegov potencijal. Bio je to hrabar korak za tinejdžera, ali i početak nevjerojatnog uspona.

Kaljenje u Bayernovu sustavu

Prijelaz u Bayernov sustav bio je intenzivan. Pérez Vinlöf brzo se prilagodio i napredovao kroz klupske uzraste, od juniorske do druge momčadi, koja se natječe u zahtjevnoj Regionalligi Bayern. Tamo je postao standardni prvotimac, skupljajući dragocjeno iskustvo u seniorskom nogometu. U travnju 2024. zabio je prvi gol za drugu momčad u pobjedi protiv Ansbacha.

Vrhunac njegovog boravka u Münchenu dogodio se mjesec dana kasnije, 12. svibnja. Tog dana, u bundesligaškoj pobjedi protiv Wolfsburga (2-0), za koju je prvi gol zabio Lovro Zvonarek, ostvario je san svakog mladog nogometaša. Ušao je u igru umjesto Bryana Zaragoze i debitirao za prvu momčad Bayerna pred 75.000 navijača na Allianz Areni. Iako je odigrao tek nekoliko minuta, taj je nastup bio potvrda statusa igrača s kojim klub računa.

Ključni korak: Posudba u Austriju Beč

Kako bi osigurao kontinuitet igranja na najvišoj razini, Bayern je donio stratešku odluku. U srpnju 2024. Pérez Vinlöf potpisao je novi, dugoročni ugovor s klubom do 2027., a odmah zatim poslali su ga na jednogodišnju posudbu u Austriju Beč. Taj potez pokazao se kao pun pogodak.

U austrijskoj Bundesligi, pod vodstvom trenera Stephana Helma, mladi Šveđanin je eksplodirao. Igrajući na poziciji lijevog bočnog igrača u formaciji s tri braniča, postao je nezamjenjiv član prve postave. Odigrao je više od 60 posto ligaških minuta, a njegova energija, prodornost i obrambena odgovornost bili su ključni u impresivnom nizu ljubičastih.

U jednom trenutku sezone, pomogao je momčadi da ostvari šest uzastopnih pobjeda u svim natjecanjima, čime su se etablirali u samom vrhu ljestvice. Tržišnu vrijednost Transfermarkt mu procjenjuje na dva i pol milijuna eura.

Statistika Mattea Péreza Vinlöfa u Austriji Beč

Foto: Sofascore za 24sata

Veza s Hrvatima i potencijal za Dinamo

Njegov razvoj u Bayernu usko je vezan, osim sa Zvonarekom, s još jednim hrvatskim talentom, Gabrielom Vidovićem, koji ovo ljeto dolazi u Dinamo. Njihova suradnja na terenu bila je primjer modernog nogometa: Vidović kao kreativni ofenzivni veznjak koji ulazi u međuprostore, a Pérez Vinlöf kao prodorni lijevi bek koji napada prostor po boku.

Upravo zbog takvog profila, Pérez Vinlöf postaje zanimljiv i u kontekstu hrvatskog prvaka, Dinama. Zagrebački klub često koristi formacije koje zahtijevaju ofenzivno potentne i taktički inteligentne bočne igrače. Njegova sposobnost igre kao klasičnog lijevog beka, ali i kao isturenijeg bočnog igrača, kakvu je demonstrirao u Austriji Beč, odgovara viziji Bobanova Dinama. Brzinom, energijom i kvalitetnim centaršutom mogao bi donijeti novu dimenziju napadu "modrih".

Reprezentativna dilema i svijetla budućnost

Paralelno s klupskim uspjesima, Pérez Vinlöf gradio je i reprezentativnu karijeru. Nastupao je za mlađe selekcije Švedske (od U-17 do U-21), no zbog peruanskog podrijetla, tamošnji nogometni savez pokazao je velik interes da ga privoli da zaigra za Peru. Iako su postojale špekulacije o promjeni sportske nacionalnosti, u svibnju 2024. stigao je konačan odgovor, dobio je prvi poziv u seniorsku reprezentaciju Švedske za prijateljske utakmice protiv Danske i Srbije. Bio je to ogroman skok, s terena regionalne lige do svlačionice s nekim od najvećih švedskih zvijezda. No još nije zaigrao pa i dalje može birati za koga će igrati.

Njegova uspješna posudba u Austriji privukla je pažnju brojnih klubova. Austria Beč ga želi zadržati, no interes, osim Dinama, pokazuju i klubovi iz Portugala te njemačke 2. Bundeslige. Pred njim je važna odluka, hoće li se vratiti u Bayern i boriti za mjesto, otići na novu posudbu ili napraviti trajni transfer.