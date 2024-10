Dinamo mora mijenjati obranu. Dvojac užasan, a u klubu dvoje trebaju li vratiti svoje dijete?!

Dečki, dosta je! Dinamo nastavlja nizati kiksove na domaćoj sceni, bodovni zaostatak za vodećim Hajdukom svakim je danom sve veći. Splićani danas bježe "modrima" čak sedam bodova, mnogi će reći "sve je isto kao i lani". Ali... Hajduk djeluje uvjerljivije nego prošle godine, a Zagrepčane u nastavku jeseni ne očekuje "laganica" Konferencijske lige, već - Liga prvaka!

Dinamova obrana je - kriminalna. I na hrvatskim terenima djeluje nedoraslo razini hrvatskog prvaka, već baš kako je rekao Nenad Bjelica, to je dječji vrtić. Maxime Bernauer i Samy Mmaee sve su češće "opća opasnost" pred Ivanom Nevistićem, pa i standardni vratar Dinama polako gubi samopouzdanje. Opet, njega i ne treba toliko kriviti, a sad je i Bjelici jasno kako Francuz i Marokanac nisu "ti".

U moru loših, za Dinamo postoje i neke koliko-toliko dobre vijesti. Dino Perić i Mauro Perković svakim su danom u sve boljem stanju, prilično je izvjesno kako bi taj dvojac uskoro mogao biti u ozbiljnim vizijama Bjelice, kako bi oni uz Theophilea i Torrentea mogli u nastavku sezone dobiti povjerenje u zadnjoj liniji hrvatskog prvaka.

1. Bernauer dobro gradi, ali ništa ne brani

Maxime Bernauer je sjajan tip, navijačima jedan od omiljenijih stranaca u zadnje vrijeme. Taj dečko razumije nogomet, ima sjajan pregled igre. Kvalitetnu dijagonalu kojom može okretati strane, iz zadnje linije kvalitetno gradi Dinamove napade. Uz jedan problem: on je stoper, a praktički ništa ne može obraniti. I već je svima jasno kako u njemu nema igračke kvalitete za Dinamo.

Susret Salzburga i Dinama u Ligi prvaka

Riječ je o stoperu koji se fizički ne može nositi s napadačima u HNL-u, pa izbjegava skok igru i duele. Kao stoper! I onda, s vremena na vrijeme, nekog "podere" na centru kao jučer Jakupovića. Pa mu se čude i suigrači. Bernauer je i ove nedjelje imao prste kod tri gola Osijeka: kod prvog je pokušavao iznuditi prekršaj, kod drugog loptu izbio na 20-ak metara od svog gola, kod trećeg sam neuspješno odlučio namještati zaleđe.

Istina, bolje partije pruža u Europi kad Dinamo ne igra toliko visoko, kad ispred njega Mišić, Ademi i Sučić rade gužvu u sredini terena. A onda on sjajnim dijagonalama može sa svoje polovice suigrače gurati u polukontre. Problem mu stvara HNL, gdje se oslanja samo na kreaciju igre, puno manje razmišlja o defenzivi. I onda griješi poput početnika. Prečesto.

2. Obrana se raspada kad igra Mmaee

Marokanac je kupio mnoge po dolasku u Dinamo. Samy Mmaee odmah se postavio s frajerskim gardom, svi su pomislili kako je Dinamo konačno doveo fantastičnog stopera. I dalje vjerujemo kako u njemu ima kvalitete, kako Mmaee može igrati ozbiljan nogomet, ali... njegove partije protiv Hajduka, u Münchenu, Koprivnici ili protiv Osijeka pozivaju na oprez.

Osijek porazio Dinamo na Maksimiru 4:2 u derbiju 11. kola SuperSport HNL-a

Zanimljivo, u njegova posljednja četiri nastupa (Hajduk, Bayern, Slaven i Osijek) Dinamo je sva četiri puta izgubio, i primio 18 golova!? A u svim tim utakmicama Marokanac je imao punu minutažu. Čak bismo rekli da je Mmaee jedan od rijetkih igrača u povijesti "modrih" koji pet utakmica zaredom ne zna za pobjedu, prije ta četiri poraza Dinamo je remizirao (1-1) kod Rijeke.

OK, iskusni branič imao je problema s ozljedama, treba mu dati i određeno vrijeme na adaptaciju u Zagreb, ali i on mora pružati bolje igre. Ili bar ostaviti dojam da mu je malo više stalo. Bernaueru ne ide, ali kod njega se vidi emocija, osjeti koliko mu je stalo do Dinamovih rezultata. A Mmaee? U to se još nismo uvjerili, pitanje je hoćemo li za to imati prilike.

A najčudnija stvar u cijeloj priči oko Dinama što još uvijek nitko ne razmišlja o Filipu Benkoviću. Domaći dečko, igrač koji je karijeru gradio u klubovima (Leicester, Celtic, Trabzonspor...) o kojima Bernauer i Mmaee mogu samo sanjati i koji je - besplatan igrač. Benković svakodnevno trenira u Zagrebu, nije ozlijeđen, čeka neke kvalitetne opcije. A sportski direktor Marko Marić i društvo u Dinamu se prave kao da "modrima" nije prijeko potreban. Ma moš mislit'...