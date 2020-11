'Lokosi' zaustavili 'modre': VAR poništio gol Majeru za pobjedu

Nogomataši Lokomotive i Dinama odigrali su 1-1 u Kranjčevićevoj. Modri su stigli u prednost preko Ivanušeca da bi stvari poravnao Aliyu. Kolinger je tukao u prečku, a vidjeli smo i poništen pogodak Majera nakon VAR-a

<p>U susretu 10. kola Prve HNL, sudaru prvaka i doprvaka, <strong>Dinamo </strong>i <strong>Lokomotiva </strong>su u Kranjčevićevoj ulici odigrali 1-1.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Moro pozdravio dinamovce</strong></p><p>Gledajući položaj na ljestvici prošlog prvenstva bio je to okršaj dviju najboljih momčadi, no ove sezone Lokomotiva nudi skromne rezultate i gradski derbi je dočekala na začelju ljestvice.</p><p>Dinamo je poveo u osmoj minuti golom <strong>Luke Ivanušeca</strong>. <strong>Kastrati </strong>je prošao po krilu te povratnom loptom uposlio Ivanušeca koji je pogodio suprotni kut za vodstvo 'modrih'.</p><p>Lokomotiva je bila korak do izjednačenja u 37. minuti, no <strong>Kolinger </strong>je pogodio prečku nakon dobre lopte <strong>Aliyua</strong>. Pet minuta kasnije domaćin je ipak izjednačio. Moharrami je poklonio loptu suparniku, a <strong>Kallaku</strong> odlično asistirao <strong>Aliyua</strong>, koji je zabio pored nemoćnog Livakovića.</p><p>Hrvatski prvak je u 49. minuti golom <strong>Lovre</strong> <strong>Majera </strong>stigao do nove prednosti, no radost gostiju kratko je trajala. Sudac <strong>Strukan </strong>je nakon pregleda video snimke VAR-a poništio pogodak zbog zaleđa.</p><p>U 71. minuti opasno je zaprijetio Kastrati no pucao je pored Lokomotivina gola, a u 80. minuti je odličnu priliku imao Kallaku, ali je i on bio neprecizan.</p><p>Dinamo se nakon 10. kola nalazi na prvom mjestu s 23 boda dok se Lokomotiva osvojenim bodom maknula s dna ljestvice i neslavno mjesto prepustila Varaždinu.</p>