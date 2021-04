Nakon prolaska u finale Kupa preko Gorice (4-1) Dinamo se vraća prvenstvenim zadacima. U subotu u 17 sati gostuje u Koprivnici kod Slaven Belupa.

- Vraćamo fokus na najbitnije natjecanje, a to je prvenstvo. U dobroj smo poziciji, s četiri boda više od Osijeka i utakmicom manje, ali tu prednost treba održavati i po mogućnosti povećati - poželio je trener Dinama Damir Krznar.

- Slaven je respektabilna momčad koja je već pomrsila račune velikima. Oprezni smo, imamo veliki respekt, ali odlučni da osvojimo tri boda.

Još malo o Slavenu?

- Jako je dobro organiziran, petorica u veznoj liniji su im temelj, uz dva napadača koja sprječavaju prvu organizaciju napada. Momčad za svaki respekt i studiozno ćemo pristupiti protivniku s najspremnijim snagama.

Među njima neće zbog žutih kartona biti Petkovića i Franjića, dok su zbog ozljeda i dalje nedostupni Moharrami i Gavranović.

- I nama, ali i njima (Krstanović) nedostajat će finišeri. To nam je hendikep jer Gavranović još uvijek nije zdrav, no našli smo recept za taj problem i jedva čekamo utakmicu da vidimo kako će funkcionirati to što smo pripremili - završio je Krznar.