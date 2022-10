Dinamo namučio Cibonu pod Tornjem, Zadar slavio u Splitu

Košarkaši Cibone pobijedili su zagrebački Dinamo sa 90-84 (13-24, 31-20, 21-15, 25-25) u utakmici 4. kola hrvatskog prvenstva odigranoj u Košarkaškom centru "Dražen Petrović".

Dinamo je puno bolje započeo utakmicu i već u 10. minuti došao do dvoznamenkaste prednosti (11-21). Cibona je u 16. minuti zaostaja za 11 koševa (27-38), ali su raspucani Borna Kapusta i Ivan Majcunić tricama vratili Cibonu u utakmicu pa je nakon 20 minuta rezultat bio 44-44.

Od sredine treće četvrtine Cibona je došla do vodstva koje nije ispustila do kraja utakmice, iako je u jednom trenutku momčad pod vodstvom Marija Štirjana uspjela napraviti 7-0 za 45 sekundi i izjednačiti (71-71). No, Sesarovi izabranici su uspjeli spriječiti novi preokret pa je na kraju Cibona došla do treće pobjede u novoj sezoni HT Premijer lige.

Borna Kapusta je za pobjednike ubacio 17 koševa uz osam asistencija. Po 14 poena su postigli Ivan Perasović i Lovro Mazalin, a Ivan Majcunić 13. Dinamo je predvodio kapetan Hrvoje Garafolić sa 28 koševa i devet skokova, dok je Ivan Novačić ubacio 17 poena.

Košarkaši Zadra pobijedili su Split u dvorani na Gripama sa 89-83 (21-15, 23-24, 27-22, 18-22) u utakmici 4. kola hrvatskog prvenstva čime su se izjednačili sa Splićanima na vrhu ljestvice s učinkom 3-1.

Domaća momčad je bila u rezultatskoj prednosti samo do polovice prve četvrtine. Kad je Zadar došao do prednosti, više ju nije ispuštao iz ruku. Do najvećih +13 (57-44), Zadrani su stigli sredinom treće četvrtine, a domaća momčad je do kraja uspjela samo ublažiti poraz, prvi koji su Splićani doživjeli u novoj sezoni HT Premijer lige.

Zadar je u ovoj utakmici bio bez svog najboljeg igrača Luke Božića, a njegov nedostatak su nadomjestili Sani Čampara i Dario Drežnjak koji su ubacili po 17 koševa svaki. Tome je Drežnjak dodao i osam skokova. Marko Ramljak je postigao 14, a Antonio Jordano 13 poena.

Najbolji kod Splita bio je Amerikanac Shannon Shorter sa 19 koševa, 10 asistencija i sedam skokova. Lovre Runjić je ubacio 15 poena, a Josip Jukić je spojio 12 koševa i devet skokova.

U subotu će utakmicu 4. kola odigrati Škrljevo - Cedevita Junior (19 sati), a u nedjelju će igrati Bosco - Gorica (17 sati), Furnir - Alkar i Šibenka - Zabok (18 sati).

