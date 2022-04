Dinamo napada Ukrajince s pet prvotimaca, u sastavu Saudijci, Bolivijac, Ekvadorac... I Krznar

Dinamo će od 18 sati u humanitarnoj utakmici u Maksimiru ugostiti imenjaka iz Kijeva na čijoj će klupi kao pomoćni trener sjediti Ognjen Vukojević. Dapače, bivši reprezentativac danas je uz trenera Mirceu Lucescua i jedini stranac u kijevskom Dinamu koje će dočekati kombinirana momčad hrvatskog prvaka. A na klupi Dinama u tom će dvoboju sjediti Damir Krznar.

No, s kojim će to snagama Dinamo zaigrati u humanitarnoj utakmici protiv Kijevljana? Damir Krznar će na raspolaganju imati samo pet prvotimaca: Emira Dilavera, Dinu Perića, Martina Baturinu, Luku Menala i Denija Jurića. To je i logično, Ante Čačić ne želi previše svojih prvotimaca "trošiti" protiv ukrajinskog velikana, već želi da mu momčad spremna dočeka nedjeljni obračun s Lokomotivom.

Damir Krznar u svom će kadru imati i nekoliko bivših prvotimaca Dinama poput Marija Ćužea, Robbieja Burtona ili Damjana Daničića, tu će biti mlade nade "modrih" poput Bartola Barišića, Ivana Šaranića, Frana Tomeka, Tomislava Duvnjaka..., ali i niz talentiranih internacionalaca. Za prvu momčad Dinama tako će debitirati dva Saudijca Almuayyad Mane i Basil Alhedaif, tu će biti Ekvadorac Jordan Moran, Bolivijac Adrian Pena, Crnogorac Milan Vukotić...

Sastav Dinama za Dinamo Kijev: Zadro, Čavlina, Hrvoj, Moran, Alhedaif, Katinić, Daničić, Palić, Mane, Tomek, Duvnjak, Burton, Krizmanić, Vukotić, Ćuže, Dizdarević, Rukavina, Šaranić, Barišić, Laća, Pena, te prvotimci Dilaver, Perić, Baturina, Menalo i Jurić.

