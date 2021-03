Je li Mislav Oršić mogao pronaći bolji trenutak za zasjati na velikoj sceni?

Na krilima fenomenalnog Mislava Dinamo je senzacionalno srušio Tottenham (3-0 i prošao u četvrtfinale Europske lige. 'Modri' su došli do možda i najveće pobjede u povijesti kluba, ušli među najboljih osam Europske lige te uz to osigurali basloslovnu zaradu.

Plasman u četvrtfinale donio je hrvatskom prvaku 1,5 milijuna eura pa se tako ukupna zarada od Uefe ove sezone popela preko 20-ak milijuna eura. No, nije samo to u igri. Dinamo se bori i za hrvatski koeficijent u Europi.

Zbog sjajnih rezultata zagrebačkog kluba u europskim natjecanjima prethodnih godina, naša liga je prije dvije sezone skočila na 15. mjesto i HNL je ove sezone imao čak pet predstavnika u Europi, od toga dva kluba u kvalifikacijama za Ligu prvaka te tri u Europskoj ligi.

Nažalost, Hajduk, Lokomotiva i Osijek ispali su u kvalifikacijama, Rijeka se probila u grupnu fazu gdje je u jakoj konkurenciji zauzela posljednje mjesto. I tako je Dinamo ostao jedini naš predstavnik koji brani hrvatsku čast.

Zbog lošijih rezultata naših ostalih klubova, hrvatski koeficijent je pao pa je HNL u studenom skliznuo na 19. mjesto na ljestvici, a to znači da ćemo od sljedeće sezone opet imati četiri predstavnika u Europi, odnosno samo jednog u Ligi prvaka, te tri u Konferencijskoj ligi. U Europskoj ligi nećemo imati nikoga.

No sve to možemo popraviti zahvaljujući Dinamu koji nam je pobjedom nad Tottenhamom donio skok na ljestvici! Hrvatska je na Uefinoj ljestvici preskočila Švicarsku i došla do 18. mjesta s 26.275 bodova. Glavni cilj je, naravno, 15. mjesto, koje donosi dva kluba u Ligi prvaka, dva u Konferencijskoj ligi i jedan u Europskoj ligi.

Srbija drži 16. mjesto, a na 15. mjestu, koje mi sanjamo, je Cipar koji ima 27.750 bodova. Dobra vijest je što Srbija i Cipar nemaju više predstavnika u europskim natjecanjima ove sezone pa su nam glavni konkurenti Česi koji se nalaze ispred nas te Slavia Prag, koja je prošla u četvrtfinale Europske lige, brani njihovu čast.

Da, možda zvuči nemoguće, ali isto tako je i rijetko tko vjerovao da 'modri' mogu srušiti Tottenham pa svi znamo što se sinoć dogodilo. Kako do 15. mjesta? Ha, stvar je jednostavna. Najbolje bi bilo kada bi Slavia Prag ispala u četvrtfinalu od Arsenala, a kad bi Dinamo otišao što dalje.

Dakako, ako Hrvatska i uspije doći do toliko željenog 15. mjesta, dva kluba u Ligi prvaka dobit ćemo tek u sezoni 2022/2023.

I zato, idemo, Dinamo, za cijeli hrvatski nogomet!