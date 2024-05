Dinamo ne može direktno u Ligu prvaka. Ali mogao bi imati sreće

Prvak Hrvatske je isti kao i lani. Teže nego tada, ali Dinamo je u subotu proslavio 35. naslov u klupskoj povijesti pobjedom nad Osijekom 1-0 na Maksimiru. Junak pobjede bio je Arijan Ademi koji je postigao jedini pogodak i Dinamu omogućio da se naredne sezone nadmeće za ulazak u skupine Lige prvaka.

Što je samo po sebi veliki uspjeh premda je Dinamo ipak ostao bez mogućnosti direktnog plasmana u Ligu prvaka. I to je bilo moguće do subote kada je Šahtar pobijedio kijevski Dinamo također 1-0 te matematički osigurao naslov ukrajinskog prvaka. Pošto je Šahtar postao prvak, zacementirao je status kluba s najvećim koeficijentom među klubovima koji će se pokušati kvalificirati za Ligu prvaka. Drugim riječima, ispred je Dinama na tom polju i ako se otvori mogućnost, mjesto za direktan plasman u LP, to će biti Šahtar.

Velika lova za ulazak u Ligu prvaka

No, Dinamo ne treba očajavati. Naravno da bi direktan ulazak u Ligu prvaka htjeli apsolutno svi na Maksimiru jer ne samo da tako nešto donosi prestiž i nastupe u elitnom europskom klupskom natjecanju, već ulazak u skupine Lige prvaka donosi i ogroman novac, 18,6 milijuna eura fiksno plus razni dodaci za TV prava i bonusi ovisno o koeficijentu.

Dinamo za sada na europski put kreće iz drugog pretkola Lige prvaka, a dobra stvar je što svakako ima zagarantirano mjesto u skupinama Europske lige što samo po sebi donosi oko 6,5 milijuna eura fiksno. No, postoji mogućnost da Dinamo krene i korak naprijed, odnosno da starta od samog playoffa Lige prvaka. To bi značilo da bi 'modri' za plasman u grupnu fazu Lige prvaka pred sobom imali samo jednog protivnika.

Što Dinamu treba?

Za to se moraju poklopiti tri stvari od kojih je jedna neizvjesna, ali ne i nemoguća. Prvo, Borussia Dortmund ne smije osvojiti Ligu prvaka. Real Madrid mora biti prvak što je i realan razvoj ovogodišnjeg finala. Drugo, Slavia ne smije biti prvak Češke, a kako je u subotu odigrala 0-0 u derbiju sa Spartom, četiri kola prije kraja ima četiri boda manje od glavnog konkurenta za naslov. Dinamo i tu dobro stoji, no problem se javlja u danskom prvenstvu.

U Danskoj prvak ne smije biti Copenhagen. Brondby je trenutno vodeći i ima bod više od Copenhagena s kojim danas od 16 sati igra međusobni derbi praktički za prvaka. Međutim, u Danskoj se može još svašta dogoditi jer Midtjylland je bodovno poravnat s Copenhagenom dok Nordsjaelland diše za vratom svima. Zajedno s današnjim, do kraja danskog prvenstva je još četiri kola. Najbitnije za Dinamo je da Copenhagen ne bude prvak i put ka Ligi prvaka nikad neće biti lakši.

Tri ključne stvari za uspjeh Dinama:

Real Madrid mora osvojiti Ligu prvaka Slavia ne smije biti prvak Češke Copenhagen ne smije biti prvak Danske