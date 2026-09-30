Obavijesti

Sport

Komentari 0
PUKLA PETARDA

Dinamo nije bio blag za 120. rođendan drugoligaša Segeste

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo nije bio blag za 120. rođendan drugoligaša Segeste
Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dinamu slijedi utakmica 4. listopada u Hrvatskom kupu kod Vukovara, šest dana poslije toga očekuje ga derbi na Poljudu

Admiral

U Sisku je odigrana prijateljska utakmica između domaće Segeste i Dinama povodom 120. godišnjice sisačkog kluba. 'Modri' su slavili s uvjerljivih 5-0. 

U toj utakmici trener "modrih" Mario Kovačević zbog reprezentativnih obveza na raspolaganju nije imao nekoliko važnih igrača (Kotarski, Mišić, Beljo, McKenna, Hoxha, Radeljić, TabinasTopić).  Također, zbog viroze otpalo je nekoliko igrača, no u dresu Dinama debitirao je Dani Rodriguez.   Dinamo je poveo u 31. minuti preko Luke Stojkovića, spomenuti Rodriguez zabio je dvije minute kasnije. Mislav Oršić je potom majstorijom zabio za 3-0. 

Na 4-0 povisio je Robert Mudražija u 59. minuti, da bi za 5-0 zabio Miha Zajc u 72. minuti. 

Dinamu slijedi utakmica 4. listopada u Hrvatskom kupu kod Vukovara, šest dana poslije toga očekuje ga derbi na Poljudu, a onda "modrima" slijede Anderlecht, Slaven Belupo, NEC Nijmegen i Rijeka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
Španjolska - Hrvatska 4-1: Furija je demonstrirala silu, prvijenac Belje, Yamal briljirao s dva gola
LIGA NACIJA

Španjolska - Hrvatska 4-1: Furija je demonstrirala silu, prvijenac Belje, Yamal briljirao s dva gola

ŠPANJOLSKA - HRVATSKA 4-1 'Furija' je u Sevilli razbila Hrvatsku 4-1 i pokazala tko je gazda skupine. Beljo je zabio prvijenac, ali Yamal je Vatrenima priredio noć za zaborav
VIDEO Što radi Gvardiol!? Potez na poluvremenu utakmice sa Španjolcima iznenadio mnoge
PRIMJERENO?

VIDEO Što radi Gvardiol!? Potez na poluvremenu utakmice sa Španjolcima iznenadio mnoge

Španjolska razbila Hrvatsku 4-1, a navijači raspravljaju zbog bizarnog poteza: Gvardiol je već na poluvremenu čestitao Yamalu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026