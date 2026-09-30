Dinamo nije bio blag za 120. rođendan drugoligaša Segeste

U Sisku je odigrana prijateljska utakmica između domaće Segeste i Dinama povodom 120. godišnjice sisačkog kluba. 'Modri' su slavili s uvjerljivih 5-0.

U toj utakmici trener "modrih" Mario Kovačević zbog reprezentativnih obveza na raspolaganju nije imao nekoliko važnih igrača (Kotarski, Mišić, Beljo, McKenna, Hoxha, Radeljić, Tabinas i Topić). Također, zbog viroze otpalo je nekoliko igrača, no u dresu Dinama debitirao je Dani Rodriguez. Dinamo je poveo u 31. minuti preko Luke Stojkovića, spomenuti Rodriguez zabio je dvije minute kasnije. Mislav Oršić je potom majstorijom zabio za 3-0.

Na 4-0 povisio je Robert Mudražija u 59. minuti, da bi za 5-0 zabio Miha Zajc u 72. minuti.

Dinamu slijedi utakmica 4. listopada u Hrvatskom kupu kod Vukovara, šest dana poslije toga očekuje ga derbi na Poljudu, a onda "modrima" slijede Anderlecht, Slaven Belupo, NEC Nijmegen i Rijeka.