Dinamo niže pobjede, a Bjelica želi više: Nismo još perfektni!

Sretan sam, najvažnije je da smo odigrali utakmicu dobro i pobijedili. Gol mi puno znači, nastavit ću raditi, veselim se idućim utakmicama, očekujem još puno golova kroz karijeru, rekao je Lovro Majer koji je u pobjedi Dinama kod Rudeša 2-0 zabio prvijenac. Prvi gol za "modre" dočekao je u svom osmom nastupu. Majer je veliki dio sezone propustio zbog ozljede koljena, a sada je napokon spreman.

- Imao sam tu ozljedu, cilj mi je imati što veću minutažu. Treniram, borim se, dajem sve od sebe na svakom treningu. Osjećam na sebi da napredujem, ali sve je na treneru. U drugom poluvremenu sam dobio udarac u koljeno, ali već sam sve zaledio, nije ništa strašno.

Nakon mrtvog prvog dijela, Bjelica je vjerojatno svoje igrače nagradio 'jezikovom' juhom na poluvremenu pa su "modri" u nastavku zabili dva gola za pobjedu. Osim Majera kojemu je za gol trebalo 14 sekundi igre, strijelac je bio i Olmo.

- Naučili smo publiku ni navijače na to da se deklasira svaka utakmica, ali ne ide to tako. Svi su nabrijani na Dinamo i žele odigrati dobro. Mi smo dobro, izgledali smo agresivno. Da smo na početku zabili taj gol, možda bi na kraju dali i više - dodao je Majer.

Bjelica: Bio sam siguran u pobjedu, svi su opravdali povjerenje

- Majer je dobio udarac u koljeno, nismo htjeli riskirati pa smo napravili izmjenu. Vidjet ćemo nakon pregleda, mislim da nije ništa strašno. Ademi se vratio, dali smo mu 90 minuta. Nisam bio siguran hoće li igrati, ali dao je zeleno svjetlo jutros i rekao da nema bolove. Atiemwen se isto vratio, Marinu smo dali minutažu da osjeti igru na ovom nivou, imao je asistenciju, dobar šut i zamalo dao gol. Ekipa se kompletira, ovo je kraj sezone i mislim da ćemo ga dočekati kompletni. Hajrović i Leovac će brzo biti na raspolaganju tako da očekujem da smo kompletni za preostale utakmice prvenstva i Kup - rekao je Nenad Bjelica pa nastavio:

- Maksimalno smo respektirali protivnika. Početkom drugog dijela kad je pao gol bilo nam je lakše. Čestitke mojoj ekipi na dobroj utakmici, bez primljenog gola, a dali smo dva... možemo biti zadovoljni. Rotirali smo i dali šanse igračima koji su manje igrali. Svi su opravdali povjerenje kao u utakmicama do sada.

- Imali smo dobru energiju, nismo ušli opušteno. Falio nam je samo gol, nakon par ubačaja koje su imali Perić, Ademi, Atiemwen, bilo je par dobrih situacija koje su mogle uroditi golom, ali nisu. Na poluvremenu smo se minimalno promijenili u načinu igre, digli Moru, izvukli Gavranovića, da bi se okupirali bolje prostori na terenu. Sve je lakše kad daš gol. Zbog načina kako smo ušli u utakmicu, bio sam siguran u pobjedu.

- Da ne budemo prvaci - bilo bi veliko čudo. Ali ne gledamo još uopće na to, ne zanima me kolika je razlika između nas i drugog ili između nas i zadnje. Maksimalno smo ozbiljni u svakoj utakmici, želimo svaku pobijediti. Nismo još na perfektnoj razini i zato treba koristiti svaku novu utakmicu da to sve bude još bolje - završio je trener Dinama.