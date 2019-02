Dinamo objavio cijene ulaznica za Viktoriju: Ima ih i na crno...

Počelo je zagrijavanje za velike okršaje Dinama i Viktorije Plzen u Europskoj ligi.

Dinamo je na službenim kanalima objavio cijene karata za domaći susret protiv češkog prvaka u šesnaestini finala EL.

Uzvratna utakmica 1/16 finala UEFA Europa lige GNK Dinamo - FC Viktoria Plzen na rasporedu je u četvrtak, 21. veljače, od 18:55h na stadionu Maksimir. Dinamo je za navijače uz kupovinu ulaznice pripremio navijački šal na poklon.

Cijene ulaznica (četvrtak, 21.2.2019., 18:55)

PRETPRODAJA (7.2.-20.2.)

Tribina sjever dolje 100kn

Tribina sjever gore 100kn

Tribina istok 150kn

Tribina zapad dolje 200kn

Tribina zapad gore 150kn

CIJENE ULAZNICA NA DAN UTAKMICE (21.2.)

Tribina sjever dolje 150kn

Tribina sjever gore 150kn

Tribina istok 200kn

Tribina zapad dolje 300kn

Tribina zapad gore 200kn

Ulaznice je u pretprodaji moguće kupiti od 7.2. do 20.2. od 11 do 19 sati na Ticket pointu (od ponedjeljka do nedjelje). Na dan utakmice kartu je moguće kupiti od 10 do 19:40 (kraja prvog poluvremena).

'Modri' love još karata za Češku

Dinamo je za susret s Viktorijom u Češkoj dobio 627 karata. Nije ih bilo u slobodnoj prodaji, sve su išle navijačima (svim skupinama).

Taj broj ulaznica zvuči malo, a Dinamo pregovara da im se osigura još koja karta više jer stadion Viktoriju, prema najavama, neće biti rasprodan. Česi razmišljaju da im je bolje osigurati Dinamu još ulaznica jer u interesu oba kluba je da navijači budu na stadionu, a ne u gradu.

Ulaznice su se kao i uvijek počele pojavljivati na crnom tržištu, a cijena doseže i do 200 eura, ali za druge tribine, ne onu na kojoj će biti Dinamovi navijači. Nažalost po Dinamove navijače, na te tribine se neće moći ući bez čeških dokumenata.