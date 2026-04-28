Dinamo objavio cijene karata za finale Kupa: Evo koliko koštaju

Piše Jakov Drobnjak,
Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo i Rijeka će na Opus Areni igrati za Rabuzinovo sunce 13. svibnja, a zagrebački klub objavio je cijene karata. Oba kluba su za navijače dobila po 25 posto kapaciteta, a ima karata i u slobodnoj prodaji

Admiral

U Osijeku će se 13. svibnja odviti bitka za Rabuzinovo sunce. U plavom kutu je Dinamo koji je osigurao naslov prvaka Hrvatske, a sada juriša na duplu krunu. U bijelom kutu je Rijeka koja preko Kupa traži ulazak u Europsku ligu i pozitivan kraj sezone. Momčad s Kvarnera se muči u ligi i pitanje je hoće li do kraja zadržati mjesto koje vodi u Europu. Utakmica počinje u 18 sati, a Dinamo je objavio cijenu ulaznica.

Rijeka: Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

"Oba kluba dobila su po 25 % kapaciteta stadiona, a navijači Dinama smješteni su na njegovoj južnoj strani.

Prodaja ulaznica za Dinamovu navijačku tribinu (sektori D1, D2, D3, D4), po cijeni od 20 €, počinje u srijedu, 29. travnja u 11.00 sati, kada će se na stranici objaviti poveznica za kupovinu ulaznica. Ulaznice će biti u prodaji do rasprodaje dostupnih kapaciteta, a najkasnije do ponedjeljka, 11. svibnja u 18.00 sati. Najprije će se za kupovinu otvoriti sektori D2 i D3, a nakon što se oni rasprodaju, u prodaju će krenuti sektor D4 pa sektor D1.

Prvokup za članove i vlasnike godišnjih ulaznica ovaj put neće biti moguć s obzirom na to da se ulaznice prodaju preko sustava HNS-a", stoji u priopćenju Dinama.

Preostale dvije tribine, zapad i istok, bit će u prodaji preko HNS-a i to po cijenama: Zapad i Istok sredina 55 eura, Zapad i Istok bočno 45 eura. Tako je sada sve poznato i spremno za utakmicu koja donosi Sunce.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

