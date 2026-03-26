Dinamo objavio izgled četvrtog dresa kojeg su birali navijači!

Nakon 858 prijava, Dinamo je konačno odabrao dizajn četvrtog dresa za sljedeću sezonu. Izbor navijača pao je na na crnom dizajnu koji odaje počast kralju Tomislavu. Dres se ističe i po bijelo-plavom ovratniku, a Dinamo je biranim riječima objasnio što simbolizira ova garnitura...

''Dizajn ovog dresa predstavlja spoj kulture Zagreba i identiteta Dinama kroz prepoznatljive klupske boje i simboliku grada. Središnji motiv čini stilizirani prikaz legendarnog grafita Kralja Tomislava, koji se nalazi pored Zapadne tribine stadiona Maksimira i godinama je dio vizualnog identiteta navijačke kulture," napisali su iz Dinama te dodali...

"Grafit je interpretiran kroz suptilan, tamni grafički motiv na prednjem dijelu dresa, čime se stvara snažna poveznica između kluba, grada i stadiona. Ovaj detalj predstavlja hommage starom Maksimiru i atmosferi koja ga je obilježila desetljećima. Iako će se vremenom i stadioni i grafiti postati dio povijesti, ovim dresom njihov simbol ostaje zabilježen kao podsjetnik na jedno razdoblje Dinama i kao trajni znak povezanosti kluba, grada i njegovih navijača."

Podsjetimo, u završnom izboru bila je još bijela garnitura s motivima Zagrebačke katedrale te plavi dizajn koji odaje počast povijesnom dresu Građanskog iz 1923. godine.

