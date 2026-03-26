Obavijesti

Sport

ANKETA: SVIĐA LI VAM SE?

Dinamo objavio izgled četvrtog dresa kojeg su birali navijači!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: GNK Dinamo

Dizajn ovog dresa predstavlja spoj kulture Zagreba i identiteta Dinama kroz prepoznatljive klupske boje i simboliku grada. Središnji motiv čini stilizirani prikaz legendarnog grafita Kralja Tomislava, objasnili su 'modri'

Nakon 858 prijava, Dinamo je konačno odabrao dizajn četvrtog dresa za sljedeću sezonu. Izbor navijača pao je na na crnom dizajnu koji odaje počast kralju Tomislavu. Dres se ističe i po bijelo-plavom ovratniku, a Dinamo je biranim riječima objasnio što simbolizira ova garnitura...

''Dizajn ovog dresa predstavlja spoj kulture Zagreba i identiteta Dinama kroz prepoznatljive klupske boje i simboliku grada. Središnji motiv čini stilizirani prikaz legendarnog grafita Kralja Tomislava, koji se nalazi pored Zapadne tribine stadiona Maksimira i godinama je dio vizualnog identiteta navijačke kulture," napisali su iz Dinama te dodali...

Sviđa li vam se novi dres Dinama?

ODGOVORI
Vidi rezultate

"Grafit je interpretiran kroz suptilan, tamni grafički motiv na prednjem dijelu dresa, čime se stvara snažna poveznica između kluba, grada i stadiona. Ovaj detalj predstavlja hommage starom Maksimiru i atmosferi koja ga je obilježila desetljećima. Iako će se vremenom i stadioni i grafiti postati dio povijesti, ovim dresom njihov simbol ostaje zabilježen kao podsjetnik na jedno razdoblje Dinama i kao trajni znak povezanosti kluba, grada i njegovih navijača."

Podsjetimo, u završnom izboru bila je još bijela garnitura s motivima Zagrebačke katedrale te plavi dizajn koji odaje počast povijesnom dresu Građanskog iz 1923. godine.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Kažu da je najljepša tenisačica ikad. Sad je rodila četvrto dijete u 45. i sve iznenadila izgledom
FOTO: ANA KURNJIKOVA

Kažu da je najljepša tenisačica ikad. Sad je rodila četvrto dijete u 45. i sve iznenadila izgledom

Bivšu tenisačicu Anu Kurnjikovu smatraju jednom od najljepših u povijesti toga sporta, a bavila se i modelingom. S pjevačem Enriqueom Iglesiasom dobila je dijete u 45. godini, čime se pohvalila na društvenim mrežama
FOTO 'Otključala sam 46. nivo!' Najveća Livajina navijačica i kraljica Torcide slavi rođendan
PREKRASNA IRIS

FOTO 'Otključala sam 46. nivo!' Najveća Livajina navijačica i kraljica Torcide slavi rođendan

Jedan od najpopularnijih igrača Hajduka Marko Livaja često je u središtu pozornosti, a današnji dan ipak je rezerviran za njegovu najveći navijačicu, suprugu Iris, koja slavi 46. rođendan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026