Dinamo opet prilično preplašen, fali hrabrosti i bod je k'o kuća!

Dinamo u Europskoj ligi i dalje nije dojmljiv (Feyenoord i CSKA kombinirano imali čak 38, a Dinamo tek 19 udaraca), a 'modri' su u pet europskih dvoboja dobili tek Estonce. To je za sada premalo...

<p>Dinamo je remizirao (0-0) i u drugoj utakmici grupne faze Europske lige. Ovoga puta Zagrepčani su 'nulu' odradili kod CSKA Moskve, no rezultat je i ovoga puta bio puno bolji od dojma. Dapače, prema prikazanom ovo je bio bod ko' kuća. Jednostavno, hrvatski prvak i dalje na europskoj sceni djeluje preplašeno, razmišlja isključivo o čuvanju svoga gola, bez previše ambicija u igri prema naprijed.</p><p>Zoran Mamić i u Rusiji se, kao u Zagrebu protiv Feyenoorda, odlučio za suviše defenzivnu 4-1-4-1 varijantu. U početnom sastavu iznenađujuće su se našli Dino Perić i Bartol Franjić, dok je Joško Gvardiol opet završio na lijevom boku. I taj je trojac bio među najboljim igračima 'modrih' (naravno, uz Livakovića) u Moskvi. Dinamo je odlično otvorio dvoboj, Majer je poslije 80-ak sekundi lijepom dijagonalnom pronašao Oršića, ali hrvatski reprezentativac u sjajnoj se poziciji nije najbolje snašao.</p><p>Hrvatski prvak u prvom je dijelu imao još dvije dobre prilike, prvo je Akinfejev zaustavio dobar pokušaj Oršića, a onda Petković driblingom zakompclirao zanimljivu situaciju pred domaćim vratima. A sve ostalo, bilo je u ritmu ruske momčadi. CSKA je dominirao, bio bolji i opasniji, ali Livaković i obrambeni blok pred Dinamovim golom uspio je izdržati 'nulu' do odmora. </p><p>U takvoj, zatvorenijoj postavi, Dinamo je teško dolazio do Akinfejeva. Bruno Petković često je bivao usamljen između brojnih braniča CSKA, pa gubio lopte, a s Majerom na desnom krilu 'modri' su dobili na kreaciji, ali izgubili brzinu, okomitost i ubojitost po toj strani. I opet su dinamovci prečesto napadali 'tri na sedam' ili 'četiri na osam'.</p><p>Veliki problem za Dinamo bile su i izgubljene lopte pred domaćim kaznenim prostorom, tu bi 'modri' pokušavali razigrati petama, a uslijedili bi brzo kontranapadi ruske momčadi. A baš u tim su situacijama najopasniji bili Vlašić i Ejuke, no u tom se dijelu igre opet istakao mladi Franjić. Koji je i najveći dobitak Dinama na petom europskom ispitu ove sezone.</p><p>Bartol Franjić nije se preplašio svjetla 'velike pozornice', već je odradio rutinsku utakmicu, bez velikih grešaka u opasnoj zoni. To ne čudi, riječ je o kapetanu uspješne generacije prozvane 'zagrebački fakini', nogometašu koji igračkom inteligencijom, taktičkom disciplinom, ali i fizičkim predispozicijama može napraviti velike stvari. A Franjić je u završnici kvalitetno odradio i stopera...</p><p>Hrvatski prvak u prva dva nastupa u grupnoj fazi Europske lige nije ostavio predobar dojam (Feyenoord i CSKA kombinirano imali čak 38 udaraca, Dinamo 19), Zagrepčani još nisu zabili, ali niti primili gol. Zoran Mamić u prva dva nastupa složio je 'kućicu' pred svojim golom, a Dinamo će se sada u dva dvoboja protiv Wolfsbergera, vodeće momčadi skupine, ipak morati otvoriti. I krenuti hrabrije, po pobjedu...</p><p>Dinamo je na kraju prošao i gostovanje u Rusiji, šanse za plasman u europsko proljeće i dalje su prilično realne. No, ostaje činjenica da su 'modri' u dosadašnjih pet europskih nastupa (Cluj, Ferencvaros, Flora, Feyenoord i CSKA Moskva) upisali tek jednu pobjedu u regularnom dijelu utakmice. U Maksimiru protiv Estonaca, a i tu je u drugom dijelu bilo panike... </p>