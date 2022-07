Dinamo osigurao jesen u Europi

Dinamo je u drugom pretkolu Lige prvaka u Skoplju teškom mukom svladao makedonski Škupi 1-0, a gol za pobjedu i jesen u Europi zabio je kapetan Arijan Ademi.

Dinamo u trećem pretkolu LP čeka Ludogorec koji je protiv irskog Shamrock Roverska ukupno bio bolji 4-2. U slučaju da se Čačićeve trupe poskliznu na prvaku Bugarske, priču će nastaviti u play-offu Europske lige.

Ako bi u nekom ludom scenariju Dinamo i tamo izgubio, već sad je osigurao natjecanje u skupinama Konferencijske lige pobjedom nad Škupijem, momčadi koja itekako namučila zagrebačkog prvaka.

To je odlična vijest, ali jasno je da naš prvak cilja samo na najviše, a to je toliko priželjkivana Liga prvaka. Konferencijska liga ipak ne zadovoljava Dinamove apetite, klupski čelnici žele plasman u najjelitnije europsko natjecanje gdje je Dinamo posljednji put bio 2019. godine. A to donosi utakmice s europskim velikanima i ogroman novac koji će sjesti na račun u slučaju plasmana u grupnu fazu.

Dinamo prvu utakmicu protiv Ludogoreca igra 2. kolovoza u gostima, a uzvrat je za tjedan dana na Maksmiru.

Najčitaniji članci