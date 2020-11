Dinamo osnovao zakladu Nema predaje, pomagat će invalidima

<p>U Maksimiru je u utorak u podne i službeno osnovana <strong>Dinamova </strong>zaklada Nema predaje. Ciljevi pokretanja zaklade su promicanje jednakih mogućnosti i ravnopravnosti te pružanje pomoći onima kojima je to na najpotrebnije. GNK Dinamo je za početak rada zaklade donirao milijun kuna.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Osnovana zaklada Nema predaje</b></p><p>Sredstva koja zakladi prikupi kroz donacije iskoristit će se za aktivnosti kao što su - pomaganje osobama s invaliditetom, prijenos utakmica za slijepe i slabovidne navijače putem posebnih uređaja, stipendije za mlade sportaše iz socijalno ugroženih obitelji, pomoć udrugama koje skrbe o djeci, zdravstvene akcije, financijska podrška bivšim igračima, financiranje treninga za djecu s teškoćama u razvoju i promociji sporta među djecom.</p><p>Zaklada će transparentno i javno objavljivati sve aktivnosti, projekte, natječaje koje financira, u skladu sa statutom i ciljevima zaklade. Tijekom godine javno će na internetskoj stranici biti objavljeni programi i natječaji putem kojih će zaklada pomagati pojedincima i udrugama. </p><p>Zaklada po svom statutu i zakonu nije humanitarna, ali će kroz svoj rad sukladno zakonu pomagati po načelu solidarnosti. </p><p>- Ovo nas čini posebno sretnim i zadovoljnim. Dinamo je više od nogometa. Upravo ova zaklada govori da je aktivnost Dinama i na ovom planu. I do sada smo bili vrlo aktivni na ovom humanitarno-socijalnom planu. Osvojili smo 60 trofeja u povijesti, a osnivanje ove zaklade je nova medalja, novi trofej - rekao je predsjednik Dinama Mirko Barišić i kazao nešto o izazovima koji slijede.</p><p>- Slijede nam dvije ključne utakmice, čekamo tesitranja igrača, toga nas je uvijek malo strah, ali vjerujem da ćemo biti pravi u četvrtak i doći blizu proljeća u Europi.</p><p>Vlatka Peras, predsjednica Uprave Dinama, bit će upraviteljica zaklade.</p><p>- Cilj nam je da nogomet bude pristupačan svima. Da svi imaju iste mogućnosti. Pomagat ćemo one kojima je to najpotrebnije - rekla je Vlatka Peras i dodala:</p><p>- Već godinama imamo razne aktivnosti. Promoviramo sportski i zdravi način života. Borimo se protiv rasizma i diskriminacije. Pozivam one koje voli Dinamo i koje rade u humanitarnom radu, da podrže rad zaklade.</p>