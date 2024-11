Dinamo oštro odgovorio Daliću: Izbornik uvijek može nazvati Bjelicu, kao što je zvao Gattusa

Hrvatski nogometni savez danas je službeno potvrdio kako Bruno Petković (30) neće nastupiti u susretima Lige nacija protiv Škotske i Portugala. Zlatko Dalić (58) držao se riječi koju je dao još lani nakon utakmice protiv Turske u Osijeku, rekavši da više neće računati na Petkovića ako je ozlijeđen te da neće ponoviti istu pogrešku. Osim toga, čini se da je izbornik poslušao izjave Nenada Bjelice, koji je istaknuo kako Petković ne bi trebao igrati ozlijeđen za reprezentaciju.

- Ako bude imalo pameti, sačuvat će ga za ovo okupljanje. On će do ponedjeljka biti gotovo 40 dana bez treninga. Koji je smisao zvati takvog igrača? - naglasio je trener "modrih".

Petković je stigao na okupljanje nacionalne vrste, no nakon pregleda liječnika Saše Jankovića, koji je ujedno i liječnik Dinama, poslan je kući kako bi se u potpunosti oporavio od ozljede. Bjelica je naglasio kako je predsjednik kluba Velimir Zajec razgovarao s izbornikom kako bi dogovorili poštedu za igrača. Dalić je to danas potvrdio na konferenciji za medije, ali se između redaka činilo kao da je pritom kritizirao Bjelicu.

- Odluka je, u prvom redu, najbolja za igrača, zatim za Dinamo i reprezentaciju. Ozlijeđen je, ne trenira, meni nije jasno zašto igra kad ne trenira. To mi malo smeta. Zvao me predsjednik Dinama, Velimir Zajec, i rekao sam mu ono što bih rekao svakom predsjedniku i klubu da igrač mora doći na pregled. Nisu potrebne nervoze i komentari.

U Dinamu nisu nimalo sretni zbog pokretanja ove teme. To je potvrdio izvor iz kluba.

- Žao nam je što je Dalić nepotrebno pokrenuo ovu temu oko Brune, u kojoj je sve jasno. Bruno ima kroničnu upalu i zbog toga ne trenira već neko vrijeme. No, to ne znači da ne može igrati 15 do 20 minuta bez opasnosti od pogoršanja, i to kada je neophodno. Dakle, kada je rezultat kao u Šibeniku ili Bratislavi, svjesno ga poštedimo, ali kada može pomoći kao u Gorici, svjesno ga pažljivo uključimo koliko je potrebno. Mogli bismo sada raspravljati o tome kako ga je lani Dalić stavio u igru s rupturom mišića, zbog čega ga nije bilo više od dva mjeseca, ali nema potrebe. Smatramo da je u interesu Dinama i reprezentacije da se Bruno oporavi i vrati u stanje u kojem može igrati svih 90 minuta, jer znamo koliko pridonosi cijelom hrvatskom nogometu. Za ubuduće, izbornik uvijek može nazvati trenera Bjelicu, kao što je zvao Gattusa za Hrgovića, i dobiti sve informacije, a ne stvarati javno temu koja ne postoji. Dinamo je uvijek prvi partner reprezentacije i želi nastaviti biti - neslužbena je poruka iz Dinama.