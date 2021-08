Jalovi, beskrvni i katastrofalni Dinamo je u Tiraspolu poništio baš sve dobro što je napravio u Europi ove sezone. Kao da nisu ozbiljno shvatili moldavski Šerif koji im je očitao nogometnu bukvicu.

Šerif je u prvom susretu play-offa Lige prvaka razmontirao Dinamo s 3-0 i došao na koračić od povijesnog plasmana u grupnu fazu najelitnijeg europskog natjecanja.

Dinamo je bio prespor, falilo je agresije, brzine, kombinatorike, žustrine u duelu, ma baš svega. Bila je to jedna od najgorih europskih utakmica u Dinamovoj povijesti. S takvim pristupom teško je bilo doći do pozitivnog rezultata. Dok su Moldavci letjeli terenom, 'modri' su bez želje, volje i motiva promatrali kako ih protivnik gazi.

Vrlo lako je moglo biti i više od 3-0. Igrači Šerifa imali su čak 20 udaraca, pogodili prečku, nešto je spasio i Dominik Livaković. Dinamo je tijekom svih godina pretrpio brojne poraze u Europi, ali niti jedan ne boli poput ovoga. Osim što su jako daleko od Lige prvaka, ispadanje iz play-offa znači i oproštaj od potencijalne financijske injekcije od 25 milijuna eura. A to je nešto što bi još više moglo dotući hrvatskog prvaka.

'Modri' su s tri gola u mreži izjednačili svoj najgori rezultat u pretkolima u Uefa natjecanjima. Ovo je čak četvrti put da je hrvatski prvak primio tri komada i ostao bez ispaljenog metka, a posljednji put to smo vidjeli prije 11 godine. Dinamo je u Sloveniju protiv Luka Kopera stigao s prednošću od 5-1 iz prve utakmice, no u uzvratu u Sloveniji dogodila se katastrofa slična današnjoj. Koper je razbio družinu Velimira Zajeca 3-0 i samo je jedan gol zagrebačku momčad dijelio od ispadanja iz kvalifikacija.

No, protiv Arsenala i Milana, Dinamo baš ništa nije mogao. Bili su to tada svemirski brodovi za 'modre' prilike. Arsenal je 2006. godine pobijedio Dinamo 3-0 u 3. pretkolu Lige prvaka i poigravao se na Maksimiru baš kao i Šerif. No, nikoga nije bila sramota. Bila je to sjajna momčad koju su predvodili Fabregas, Adebayor, Van Persie, Gilberto Silva. Topnici su na kraju s ukupnih 5-1 prošli dalje.

Prije 21 godinu na Maksimiru je gostovao sjajni Milan protiv kojeg Dinamo također nije imao šanse. Andrij Ševčenko dvaput je poslao loptu u mrežu Tomislava Butine, a strijelac je bio i Jose Mari. Talijane su tada predvodili Maldini, Costacurta, Gattuso, Ševčenko. Momčad koju i najveći europski klubovi nisu uspjeli srušiti.

Dinamo ima kvalitetu i moć, no protiv Šerifa baš ništa nije funkcioniralo. Bez obzira što je Šerif igrao izgledao poput Manchester Cityja, ništa nije gotovo. No, 'modrima' će u uzvratu trebati čudo za grupnu fazu Lige prvaka. Slično onome čudu iz ožujka kada je na Maksimiru pao Tottenham.