Dinamo poskupljuje godišnje ulaznice. Ovo su nove cijene

Dinamo je danas objavio sve detalje vezane uz nove godišnje ulaznice. Na "pressici" se pojavio predstojnik Ureda predsjednika Sanjin Španović.

Pokretanje videa... 02:46 Trening GNK Dinamo | Video: GNK Dinamo

- Zahvala svim navijačima na podršci koju su nam pokazali u finišu prošle sezone, na svemu što smo doživjeli na proslavi naslova na Trgu bana Jelačića. Naš je cilj da se sve to nastavi i u nadolazećoj sezoni. Uspjeh Dinama u HNL-u diktira naše nastupe u Europi, kako bi pojačali svijest dolazaka na utakmice HNL-a kampanju prodaju godišnjih ulaznica smo nazvali "Kad igraš ti" - kaže Španović, pa dodaje:

- Želja nam je pojačati svijest naših članova o važnosti svake utakmice, pa i da je godišnja ulaznica privilegija koja navijaču omogućuje neke olakšice. Godišnja ulaznica mora biti privilegija, a ne vrsta komocije da si netko osigura mjesto na europskim utakmicama. Kod nas raste broj gledatelja na HNL utakmicama.

Zanimljive su i neki statistički podaci iz prošle sezone

- dolaznost vlasnika godišnjih ulaznica na domaće utakmice Dinama 44% (sjever 45%, zapad 47%)

- dolaznost vlasnika godišnjih ulaznica na utakmice Dinama u HNL-u 37% (sjever 39%, zapad 40%)

- dolaznost vlasnika godišnjih ulaznica na derbije i zvučne utakmice (67% zapad, 64% sjever)

- dolaznost vlasnika godišnjih ulaznica na manje zvučne utakmice i HNL (36% zapad, 38% sjever)

Samo članovi kluba moći će kupiti godišnje, ali će moći javiti da ne dolaze na pojedinačnu utakmicu, tako prepustiti mjesto nekome drugome. I zauzvrat će takvim prijavljivanjem da ne dolaze, kroz novi sustav dobivati bodove na "loyalty" kartici. Njih će moći ih iskoristiti u Fan Shopu ili za konzumaciju pića. Dolasci na manje utakmici donosit će više bodova, dolasci na derbije nešto manje, dolasci na europske utakmice još manje bodova.

Zagreb: Konferencija za medije povodom šeste redovne sjednice Izvršnog odbora Dinama | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Veliki problem je i onaj infrastrukture, Dinamovog stadiona...

- dolaznost vlasnika godišnjih na domaće utakmice Dinama (loše vrijeme) 28%

- prodaja pojedinačnih ulaznica (loše vrijeme), pad za 15%

Dinamo je uložio u kvalitetniji sustav skeniranja ulaznica, do nove sezone stići će novi skeneri na sjeveru i zapadu, kako bi se kvalitetnije bilježila dolaznost na utakmice.

Uštede za nove godišnje ulaznice

- 35% ako Dinamo igra Europsku ligu

- 49% ako Dinamo igra Ligu prvaka

Cijena godišnjih ulaznica

Zapad dolje

HNL 15/20 eura (članovi kluba / oni koji nisu članovi)

HNL derbiji 25/30 eura

Play off LP / Europska liga 40/50 eura

Liga prvaka 60/70 eura

Godišnja ulaznica - 360 eura

Za one ispod 18 godina i iznad 65 godina - 300

Obiteljske za 3 člana obitelji - 300 eura za pojedinačnu

Prošle sezone godišnja ulaznica za zapad dolje bila je 350 eura za nečlanove, 300 eura za članove.

Sjever dolje

HNL 7/12 eura (članovi kluba / oni koji nisu članovi)

HNL derbiji 10/15 eura

Play off LP / Europska liga 20/30 eura

Liga prvaka 30/40 eura

Godišnja ulaznica - 170 eura

Za one ispod 18 godina i iznad 65 godina - 120

Obiteljske za 3 člana obitelji, 120 eura za pojedinačnu

Prošle sezone članovi su na sjever dolje mogli za 120 eura, a nečlanovi za 150 eura. Godišnje ulaznice vrijede za sve utakmice u HNL-u i Kupu, a u Europi zaključno s grupnom fazom (a ne i za nokaut fazu kao prošlih godina). No u Europi to znači sigurnih pet domaćih utakmica do siječnja s obzirom na reformu natjecanja.