Dinamo preko Slavena u finalu Kupa: Koščević zabio četiri gola

Juniorska momčad Dinama plasirala se u finale Kupa. Mlade nade "modrih" svladale su Slaven Belupo sa 6-0, a briljirao je četverostruki strijelac Zlatan Koščević. Za visoku pobjedu Dinama još su zabijali Matej Šakota i Vilim Gec, a nogometaši Ivice Senzena će u finalu 3. svibnja igrati protiv Lokomotive.

- Svaka čast dečkima, odradili su jako dobru utakmicu. Očekivali smo kako će se Slaven Belupo braniti i čekati svoje šanse, pružili su nam puno jači otpor u prvom poluvremenu, dok nam se u nastavku otvorilo, pa je sve djelovalo puno lakše. Prije dva dana smo imali tešku utakmicu, u nedjelju nas čeka prvenstveni derbi s Rijekom, pa je važno što se nismo previše potrošili - kaže Ivica Senzen, trener juniorske momčadi Dinama, pa nastavlja:

- Finale? Bit će to dosta teška utakmica protiv Lokomotive, to je zagrebački klub, oni su uvijek jako "napaljeni" na Dinamo. Vidjeli smo kako se Lokomotiva u polufinalnom ogledu s Hajdukom prilično pojačala s igračima prve momčadi, tako da ih u sličnom sastavu očekujemo u finalu. Bit će to teška i zanimljiva utakmica.

U dresu Dinama briljirao je četverostruki strijelac Zlatan Koščević.

- Dobro smo ušli u utakmicu, praktički dominirali cijeli dvoboj. Ništa, sad se idemo pripremiti za finalni obračun s Lokomotivom i osvojiti taj Kup. Moja četiri gola? Ide me, haha. Evo, u zadnje vrijeme skoro iz svake šanse zabijem gol, drago mi je da je to tako - poručio je Koščević.

