Karta koja je izazvala raspravu: Koji dijelovi Hrvatske navijaju za Hajduk, a koji za - Dinamo?

Dinamo i Hajduk dva su najveća hrvatska kluba i tu nema rasprave. Naravno, i u ostalim dijelovima Hrvatske ima navijača klubova poput Osijeka, Rijeke, Šibenika, Istre itd., a jedna je karta na društvenim mrežama izazvala raspravu o tome gdje se u Hrvatskoj navija za 'modre', a gdje za 'bile'.

Tako je na stranici 'Samo polako memes' objavljena karta na kojoj su pokušali 'podijeliti' Hrvatsku popola, a neka su područja izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama. Poput navijača Dinama u Šibeniku. Naravno, Funcuti su u dobrim odnosima s BBB-om pa to može biti pozadina priče, ali kad pogledamo da je iz Šibenika Mišo Kovač koji je ikona navijača Hajduka te iza sebe ima još mnogo istomišljenika i sugrađana... Ima tu mnogo prostora za polemiku, kao i navijači 'modrih' u Imotskom. A 'bocnulo' se i navijače Osijeka i Rijeke.

Iz svakog se područja Hrvatske javio netko da ne navija za taj klub čiji mu je grb 'dodijeljen'.

- Imotski da navija za Dinamo, možda u nekom drugom univerzumu - jedan je od komentara na stranici.

A to će se pitanje povlačiti vrlo vjerojatno do kraja svijeta, ako dva najveća kluba opstanu do tad. Možda da se raspiše neki referendum o tome da se građani Hrvatske izjasne o tome koji im je klub draži, Hajduk ili Dinamo, sigurno bi imao veću izlaznost nego izbori u bližoj nam povijesti...

