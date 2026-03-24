Futsal Dinamo nadmoćno je pobijedio Rijeku 4-1 u prvoj utakmici finala Kupa. Spektakularni preokret odvio se u Draženovom domu nakon što su gosti prvi poveli na susretu. Uzvratna drama slijedi u subotu u Rijeci
Dinamo preokretom pobijedio Rijeku u Draženovom domu!
U sjajnom ozračju gotovo ispunjenog Draženovog doma Futsal Dinamo je u prvom susretu finala Kupa pobijedio Rijeku sa 4-1. Gosti su poveli u sedmoj minuti lijepim golom Tea Turka, no domaćin je do kraja poluvremena uzvratio s tri gola, a strijelci su bili Filip Novak (11), Patrik Pasariček (13) i Nikola Gudasić (15). U 30. minuti je Tihomir Novak nakon sjajne akcije zabio i za 4-1. Uzvratni susret je u subotu u riječkoj Dvorani mladosti.
Zagrebački sastav je na putu do finala slavio u u gostima kod Squarea (4-3), potom je u osmini finala bio bolji od Gauna (4-0), u četvrtfinalu su nadigrali Osijek Kandit (9-2), dok je u polufinalu poraženo Novo Vrijeme (5-3).
Rijeka je u 1/16-finala slavila u gostima kod Heroja 2007 (5-2), u osmini finala je bila bolja od Futsal Istre (3-2). Identičnim rezultatom momčad Alena Jukića slavila je u četvrtfinalu protiv Torcide Biberon (3-2), dok je u polufinalu Rijeka pobijedila Olmissuma (4-2).
