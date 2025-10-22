FOTO Magdalena jedva čeka SP u Americi: 'Obavezno dolazim'

Magdalena Keškić postala je prepoznatljivo lice na tribinama podržavajući "vatrene". Osim navijanja, ona je influencerica i poduzetnica s modnim brendom
Magdalena Keškić, influencerica iz Mannheima, redovito posjećuje utakmice hrvatske nogometne reprezentacije i privlači poglede navijača i slučajnih prolaznika. Bilo je tako i prošlog ožujka u Splitu na dvoboju protiv Francuske.
Bila sam u Katru, u Rotterdamu, na Europskom prvenstvu, nadam se i svaki put ubuduće. Obavezno ću i u Ameriku ako se tamo plasiramo, rekla je za Večernji list.
Neopisiva je atmosfera, navijači su najjači. Prvi mi je ovo put na Poljudu. Obožavam Hrvatsku, volim nogomet i naše navijače, dodala je Magdalena.
Mlada Hrvatica s njemačkom adresom posljednjih je godina postala prepoznatljivo lice na tribinama gdje bodri hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Njezin uspon do statusa jedne od najpoznatijih navijačica "vatrenih" započeo je na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022. godine, a nastavila je pratiti reprezentaciju i na Europskom prvenstvu 2024. u Njemačkoj.
Magdalena Keškić privukla je pažnju svjetskih medija tijekom Svjetskog prvenstva u Katru. Njezine fotografije u atraktivnim navijačkim kombinacijama s prepoznatljivim crveno-bijelim kockicama brzo su obišle svijet. Iako, kako sama kaže, nije tražila publicitet, pažnja joj, priznaje, godi. Njezin otac, Tomislav Keškić, koji joj je velika podrška, ističe da Magdalena još od tinejdžerskih dana posjeduje karizmu koja privlači ljude.
Na Europskom prvenstvu 2024., Magdalena je nastavila tradiciju bodrenja hrvatske reprezentacije. Pratila je utakmice u Berlinu, Hamburgu, a najavila je i dolazak u Leipzig. Njezini outfiti, često s motivima hrvatske zastave i brojem 10, koji nosi kapetan Luka Modrić, nisu prošli nezapaženo.
Magdalena nije samo vatrena navijačica. Ona je i uspješna influencerica s preko 370.000 pratitelja na Instagramu, gdje svakodnevno dijeli trenutke iz svog života, često ističući luksuzan stil života.
Osim modelinga i angažmana na Instagramu, Magdalena je, zajedno s bratom Ivanom, pokrenula i vlastiti modni brend, "CroatiaWear". Ovaj brend, kako i samo ime sugerira, promovira Hrvatsku kroz odjeću s prepoznatljivim nacionalnim motivima. Ideja za pokretanje brenda rodila se nakon što je Ivan, tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji, primijetio velik broj Hrvata u iseljeništvu koji nose majice s različitim prigodnim natpisima.
Iako živi i radi u Njemačkoj, Magdalena je snažno povezana s Hrvatskom. Otac joj je s Kupresa, a majka iz Stona, te redovito provodi ljeta na hrvatskoj obali. Ta povezanost s domovinom njezinih roditelja vidljiva je i u njezinoj strastvenoj podršci hrvatskoj reprezentaciji, koju ne propušta bodriti na velikim natjecanjima.
