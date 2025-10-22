FOTO Magdalena jedva čeka SP u Americi: 'Obavezno dolazim'

Iako živi i radi u Njemačkoj, Magdalena je snažno povezana s Hrvatskom. Otac joj je s Kupresa, a majka iz Stona, te redovito provodi ljeta na hrvatskoj obali. Ta povezanost s domovinom njezinih roditelja vidljiva je i u njezinoj strastvenoj podršci hrvatskoj reprezentaciji, koju ne propušta bodriti na velikim natjecanjima. | Foto: Instagram