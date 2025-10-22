Obavijesti

Galerija

Komentari 27
PODRŠKA IZ DIJASPORE

FOTO Magdalena jedva čeka SP u Americi: 'Obavezno dolazim'

Magdalena Keškić postala je prepoznatljivo lice na tribinama podržavajući "vatrene". Osim navijanja, ona je influencerica i poduzetnica s modnim brendom
FOTO Magdalena jedva čeka SP u Americi: 'Obavezno dolazim'
Magdalena Keškić, influencerica iz Mannheima, redovito posjećuje utakmice hrvatske nogometne reprezentacije i privlači poglede navijača i slučajnih prolaznika. Bilo je tako i prošlog ožujka u Splitu na dvoboju protiv Francuske. | Foto: Instagram
1/52
Magdalena Keškić, influencerica iz Mannheima, redovito posjećuje utakmice hrvatske nogometne reprezentacije i privlači poglede navijača i slučajnih prolaznika. Bilo je tako i prošlog ožujka u Splitu na dvoboju protiv Francuske. | Foto: Instagram
Komentari 27

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025