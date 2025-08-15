Obavijesti

Dinamo prodao Darija Špikića!

Piše Petar Božičević,
Susret Dinama i Borussije Dortmund u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Za "plave" je potom redovito nastupao od ljeta 2021. pa do siječnja ove godine, a u 146 odigranih utakmica zabio je 20 golova i 12 ih namjestio

Dario Špikić (26) više nije igrač Dinama, objavio je klub na službenim stranicama. Krilni nogometaš potpisao je za portugalskog prvoligaša Rio Ave. 

Špikić je u Dinamo stigao već s osam godina i nakon 10 godina igranja za omladinske kategorije kratko je nastupao za drugu momčad Dinama 2017. i 2018. Ipak, potom je otišao u Hajduk gdje je također igrao za drugu momčad (jedan nastup ima i za prvu momčad), a 2020. u siječnju potpisuje za Goricu gdje stječe igračku afirmaciju. 

Za klub iz Turopolja odigrao je 52 utakmice i zabio sedam golova, uz šest asistencija. Dinamo ga je kupio iz Gorice za 1,2 milijuna eura u veljači 2021., ali potom ga ostavio na posudbi do kraja sezone. Za "plave" je potom redovito nastupao od ljeta 2021. pa do siječnja ove godine, a u 146 odigranih utakmica zabio je 20 golova i 12 ih namjestio. Prošlu polusezonu proveo je na posudbi u grčkom Arisu, a sada seli u Portugal. 

"U tri i pol godine provedene u prvoj momčadi plavih osvojio je tri naslova prvaka uz pokal pobjednika Kupa i dva Superkupa. Dvaput je s Dinamom izborio plasman u Ligu prvaka, a pritom dočekao europsko proljeće u preostala dva Uefina natjecanja", napisao je Dinamo u priopćenju, između ostalog. 

