Dinamo prodao talentiranog sina bivšeg trenera Jakirovića!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Susret Dinama i Milana u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U dogovor je uključena i klauzula o postotku od iduće prodaje, što bi "modrima" moglo donijeti značajan prihod u budućnosti. Jakirović bi već ovoga tjedna trebao otputovati u Milano

Najpoznatiji svjetski transfer-insajder, Fabrizio Romano, potvrdio je prelazak još jednog hrvatskog talenta u redove talijanskog velikana. Mladi stoper Dinama, sedamnaestogodišnji Leon Jakirović, karijeru nastavlja u milanskom Interu. Dinamo prihvatio je ponudu vrijednu 2,5 milijuna eura, uz dodatna dva milijuna eura mogućih bonusa.

GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening 02:22
GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening | Video: 24sata/pixsell

U dogovor je uključena i klauzula o postotku od iduće prodaje, što bi "modrima" moglo donijeti značajan prihod u budućnosti. Jakirović bi, prema Romanovim informacijama, već ovoga tjedna trebao otputovati u Milan na liječnički pregled i službeni potpis ugovora. 

Zanimljivo je da Inter nije bio jedini klub u utrci za potpis mladog braniča. Romano ističe kako je talijanski klub pobijedio RB Salzburg, poznat po razvijanju mladih igrača, zahvaljujući odličnim odnosima s Jakirovićevim agentima. Riječ je o istoj agenciji koja zastupa i Petra Sucića, još jednog Hrvata koji je ranije stigao u Inter, što pokazuje da se stvorila svojevrsna veza na relaciji Zagreb - Milano. 

