Dinamo prodao talentiranog sina bivšeg trenera Jakirovića!

Najpoznatiji svjetski transfer-insajder, Fabrizio Romano, potvrdio je prelazak još jednog hrvatskog talenta u redove talijanskog velikana. Mladi stoper Dinama, sedamnaestogodišnji Leon Jakirović, karijeru nastavlja u milanskom Interu. Dinamo prihvatio je ponudu vrijednu 2,5 milijuna eura, uz dodatna dva milijuna eura mogućih bonusa.

U dogovor je uključena i klauzula o postotku od iduće prodaje, što bi "modrima" moglo donijeti značajan prihod u budućnosti. Jakirović bi, prema Romanovim informacijama, već ovoga tjedna trebao otputovati u Milan na liječnički pregled i službeni potpis ugovora.

Zanimljivo je da Inter nije bio jedini klub u utrci za potpis mladog braniča. Romano ističe kako je talijanski klub pobijedio RB Salzburg, poznat po razvijanju mladih igrača, zahvaljujući odličnim odnosima s Jakirovićevim agentima. Riječ je o istoj agenciji koja zastupa i Petra Sucića, još jednog Hrvata koji je ranije stigao u Inter, što pokazuje da se stvorila svojevrsna veza na relaciji Zagreb - Milano.