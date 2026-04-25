Dinamo pustio još ulaznica u prodaju: 'Maksimir se sprema za nešto veliko - dolaziš?'

Piše Issa Kralj,
Dinamo i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a

GNK Dinamo odlučio je za navijače otvoriti i tribinu Sjever gore - stoji u objavi kluba uoči domaće utakmice protiv Varaždina

Dinamo na Maksimiru dočekuje Varaždin u sklopu 32. kola domaćeg nogometnog prvenstva, a utakmica je na rasporedu sutra u 18.45 sati. 'Modri' će tako pred domaćom publikom tražiti nova tri boda i odvajanje na +16 od drugog Hajduka te priliku da osiguraju naslov prvaka Hrvatske.

Dan uoči utakmice, iz kluba su poručili kako su sve ulaznice za tribinu sjever dolje rasprodane. 

- Rasprodane su sve ulaznice za tribinu Sjever dolje za utakmicu 32. kola SuperSport HNL-a između GNK Dinamo i NK Varaždin, koja se igra u sutra s početkom u 18:45 sati. GNK Dinamo odlučio je za navijače otvoriti i tribinu Sjever gore - stoji u objavi zagrebačkog kluba. 

Prodaja ulaznica započela je danas u 11 sati s ulaznicama po cijeni od 12 eura, a za članove kluba ona iznosi sedam eura. Besplatna članska ulaznica može se preuzeti i za tribinu Sjever gore, dodali su iz Dinama. 

- Maksimir se sprema za nešto veliko - dolaziš? Izdano je već više od 15.000 ulaznica za nedjeljnu utakmicu protiv Varaždina! Sjevera dolje više nema, Zapad gore i Zapad dolje su na zadnjih par stotina ulaznica, zato smo upravo u prodaju pustili i Sjever gore! Samo ti, Dinamo, šampione - stoji u objavi Dinama. 

