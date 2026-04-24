FEŠTA 'MODRIH'

Dinamo priprema veliku feštu povodom 115. rođendana! Evo svih detalja, možda dođe i titula

Piše Luka Tunjić,
Dinamo priprema veliku feštu povodom 115. rođendana! Evo svih detalja, možda dođe i titula
Dinamo i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Dinamo slavi 115. rođendan uz spektakularan vikend! Proslava diljem Zagreba, brendirani tramvaj, kvizovi i koncerti. A sve može uljepšati i potvrda titule protiv Varaždina

Nadolazeći će vikend za navijače Dinama proteći u znaku proslava. Naime, zagrebački nogometni velikan u nedjelju slavi 115 godina postojanja, a tim je povodom organizirao bogati program za svoje navijače diljem Zagreba. Istovremeno, "modri" u subotu mogu osigurati titulu u utakmici protiv Varaždina (18.45 sati, Maksimir).

Dinamo priprema bogati program za svoje navijače na dvije lokacije, tako da je obuhvaćen i istočni te zapadni dio Zagreba. 

Jedna će lokacija biti na okretištu Maksimir, gdje će Dinamo, u suradnji sa ZET-om, organizirati posebno brendirani rođendanski tramvaj, koji bi cijeli dan trebao voziti zagrebačkim ulicama. Štoviše, stanice će najavljivati glasovi Dinamovih igrača.

Dinamo i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

U program je obuhvaćen i dječji sadržaj s animatorom i maskotom Plavkom, tu je i kviz znanja o Dinamu i ZET-u nazvan "Tramkviz", kao i večernje druženje uz glazbeni program Zaprešić Boysa.

Na zapadu grada, Dinamo organizira cjelodnevni program na igralištu OŠ Ante Kovačić u Španjskom. Program će trajati od 10 do 22 sata, a održat će se razne sportske i humanitarne aktivnosti uz malonogometni i košarkaški turnir. Prisutne će zabavljati i DJ, a u 15 sati na druženje bi trebali doći igrači prve momčadi.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

FOTO Ovo je Livajina nova vila na Šolti: 'Vrijedi do 1,8 mil. €'

DOZNAJEMO Ukrajinski bogataš donosi financijsku injekciju u Hajduk? 'Vrlo smo ozbiljni'

