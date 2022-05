Dinamo rasprodao dvije tribine za duele s Osijekom i Hajdukom

Četiri sata prije početka utakmice između Dinama i Osijeka stigla je informacija iz Maksimirske 128 kako je klub rasprodao pakete ulaznica za tribine zapad dolje i sjever dolje za taj derbi, kao i onaj s Hajdukom za dva tjedna.

Paketi za tribine zapad gore i sjever gore ostaju u prodaji do kraja prvog poluvremena utakmice protiv Osijeka, dakle do 20.45, i to na Ticketpointu pokraj Maksimira i online.

Ulaznice u paketu stoje po 60 kuna za sjever, 120 kuna za zapad gore i 160 kuna za zapad dolje.

U prodaji su i pojedinačne ulaznice za utakmicu protiv Osijeka, a ovisno o tijeku prodaje zaključno s nedjeljom, i preostale pojedinačne ulaznice za utakmicu protiv Hajduka.

Dva rasprodana sektora Maksimira, donji dio zapadne i sjeverne tribine, skupa imaju 11.321 mjesto. Protiv Osijeka bi se tako moglo skupiti oko 13.000-14.000 ljudi s drugim tribinama.

Kapacitet Maksimira, bez zatvorene istočne tribine i juga, koji je namijenjen gostujućim navijačima, iznosi nešto manje od 21.000 mjesta.

