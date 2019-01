Dinamo remizirao s ETAR-om, modre od poraza spasio Ćuže!

Dinamo je prekinuo pobjedonosni niz na pripremama, modri su danas remizirali (1:1) sa sedmoplasiranom momčadi bugarske lige - ETAR-om iz Velikog Tarnova. Bugari su poveli sredinom prvoga dijela, a za konačnih 1:1 u nastavku lijepo pogodio mladi Ćuže. Jedan od onih koji se uz Perića, Ademija, Moru, pa i Majera (ali u drugom dijelu) najviše svidio.

Nenad Bjelica opet je kombinirao, ovoga puta bez minutaže su ostali Zagorac, Moharrami, Dilaver, Lešković, Musa, Leovac, Hajrović, Olmo, Gojak, Menalo, Oršić, Šitum, Gavranović i Petković, nije bilo ni trojice mladih (Horkaš, Josipović, Šutalo), dok je prije utakmice oko terena trčkarao Andrić. Većina ovih igrača sutra će dobiti prigodu protiv rumunjskog prvoligaša CSMS Poli Iasija.

- Danas smo svima htjeli dati priliku po 90 minuta, druga će grupa u pogonu biti danas protiv Politehnice. To je bio naš plan, osjeća se da smo u teškom tjednu, pogotovo u situacijama kada pokušavamo raditi visoki presing. Čini mi se kako smo tu ponekad naivno ispadali iz igre, bilo je nekoordiniranosti linija - rekao je poslije utakmice Nenad Bjelica, pa dodao:



- Ipak, zadovoljan sam. Puno puta sam rekao kako mi rezultat u pripremnim utakmicama nije bitan, tu želim da radimo neke automatizme koje vježbamo na treninzima. Konačno su zaigrali Ademi i Marin, Majer je izdržio svih 90 minuta, Moro je do kraja utakmice bio u visokom ritmu. Takve me stvari vesele. Puno miksamo i pripremamo se za ono što nam slijedi na proljeće.

Bila je ovo i najslabija partija modrih na ovim pripremama, Dinamo u prvom dijelu nije djelovao uvjerljivo, modri su dopustili Bugarima da se razmašu, mirno izlaze iz presinga, pa i kontroliraju sredinu terena. Plavi su prvi zaprijetili u 31. minuti, Baturina je povratno našao Kadziora čiji udarac brani Stefanov. A samo dvije minute kasnije gol za ETAR.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bila je to lijepa akcija bugarske momčadi, Stanimirov je pobjegao po lijevoj strani, iz igre su ispali Theophile i Stojanović, a Stojanov je s desetak metara lakoćom matirao Livakovića. Do kraja prvoga dijela u lijepoj se prigodi našao još Marin, ali je suparnička obrana na vrijeme otklonila opasnost pred svojim vratima.

Veliki zicer na početku drugoga dijela imao je Kadzior, njega je lijepo uposlio Moro, no poljski krilni napadač nije uspio s pet metara prevariti Ivanova. U dva navrata onda je opasan bio i Majer, ali modra 'desetka' promašivala je nemoguće. Ipak, u nastavku su opasni bili i Bugari; Rumenov i Jordanov nisu bili precizni ispred Livakovića.

Dinamo je nastavio promašivati, Moro je u 71. minuti tukao pored gola, a već u sljedećem napadu Majer je lijepo proigrao Ćužu čiji pokušaj brani Ivanov. Plavi su ipak izjednačili u 75. minuti, Majer je još jednom lijepo ubacio, a Ćuže ovoga puta na drugoj vratnici zakucao loptu u mrežu. Dinamo je mogao i do preokreta, ali je bugarski vratar u sudačkoj nadoknadi lijepim reakcijama zaustavio pokušaje Stojanovića i Perića.

Strijelci: 0:1 - Stojanov (33), 1:1 - Ćuže (75).

Dinamio (4-1-4-1): Livaković - Stojanović, Perić, Theophile, Rrahmani - Ademi (od 68. Matel) - Kadzior (od 60. Ćuže), Moro, Majer, Marin (od 68. Franjić) - Baturina (od 76. Gjira). Trener: Nenad Bjelica.

ETAR Veliko Tarnovo: Stefanov, Ivanov, Stojanov, Aleksandrov, Stanislavov, Pejčev, Dimitrov, Batrović, Stanimirov, Artjunin, Bojaj (još su igrali: Ivanov, Iliev, Zdravkov, Veselinov, Ivajlov, Ventsislavov, Enčev, Ivanov, Petrov, Jordanov, Manneh, Angelov, Rumenov, Gilson). Trener: Krasimir Balakov.