Dinamo se oglasio o Mamićevim ljudima koje su izbacili: Rušili su dignitet i ugled našeg kluba

Borba za prevlast u Dinamu dobila je novi epilog. Na posljednjoj sjednici Izvršnog odbora članovi su izglasali razrješenje Miroslava Rožića kao predsjednika Nadzornog odbora, a razriješeni svoje dužnosti su i članovi Nikola Polak i Andrej Meniga te Damir Zorić, član Izvršnog odbora kluba.

Izvršni odbor sastoji se od 13 članova, njih 11 pojavilo se na sjednici, a kako je bilo riječ o njegovoj sudbini, Zorić nije mogao glasati. Sedam članova je bilo za njihovo izbacivanje iz kluba, dva suzdržana i jedan protiv. Mamićevi ljudi tako više neće djelovati na funkciji na kojoj su do sada.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

U četvrtak 2. veljače 2023. godine održana je sjednica Izvršnog odbora GNK Dinamo. Na sjednici se raspravljalo o događajima koji su se odvijali od posljednje Skupštine kluba održane 12. prosinca 2022. godine te su doneseni određeni zaključci i odluke.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Izvršni odbor je na temelju razmotrenih prijava pristiglih od strane pojedinih članova kluba u razdoblju od 23. prosinca 2022. do 1. veljače 2023. godine, a konkretno podnesenih protiv predsjednika Nadzornog odbora, članova Nadzornog odbora, dvojice članova Izvršnog odbora te jednog člana Skupštine, te na temelju neposrednih saznanja i opažanja zaključio da su četvorica članova GNK Dinamo, a to su predsjednik Nadzornog odbora Miroslav Rožić, članovi Nadzornog odbora Andrej Meniga i Nikola Polak te član Izvršnog odbora Damir Zorić, svojim kontinuiranim postupanjima od 12. prosinca 2022. do dana donošenja ove odluke postupali protivno ciljevima Kluba te su ujedno u više navrata postupali na način koji je protivan Statutu Kluba, iako su bili upoznati sa svojim jasnim obavezama i dužnostima sukladno Statutu.

Na sjednici je Izvršni odbor zaključio da se radi o postupanjima kojima se nesumnjivo ruši dignitet i ugled Kluba i svih članova Kluba, a navedeni pojedini članovi Kluba postupali su iznoseći difamirajuće, neistinite i uvredljive tvrdnje. Donesen je i zaključak Izvršnog odbora da su isti članovi Kluba posljednju odluku Gradskog ureda za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Grada Zagreba donesenu 25. siječnja 2023. godine nakon provedenog nadzora proglasili pravno neosnovanom i ''duboko politiziranom i pravno manjkavom'' čime su također naštetili ugledu Kluba.

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Budući da su svojim kontinuiranim protupravnim postupanjima naštetili ugledu GNK Dinamo i drugim članovima Kluba, Izvršni odbor donio je na sjednici većinom glasova odluku o isključenju iz članstva u GNK Dinamo članova Kluba Miroslava Rožića, Andreja Menigu, Nikolu Polaka i Damira Zorića. Naglašavamo da je članstvo u klubu uvjet za članstvo u upravljačkim tijelima GNK Dinamo.

Najčitaniji članci