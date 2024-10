Dinamo se opet zbog stadiona sramoti, Francuzi ostali u šoku. Ali oduševio je potez Bernauera

U Maksimiru sve po starom. I ono što bi trebao biti spektakl postaje sve više i češće ružna priča. Dinamo se vratio u Ligu prvaka, među europsku nogometnu elitu. Zagrepčani zaslužuju biti dio najeskluzivnijeg nogometnog natjecanja svijeta po tradiciji, igračkom kadru, godišnjem budžetu, navijačima, ali ne i po - infrastrukturi. Ni blizu.

Pokretanje videa... 01:34 Proslava pobjede nad Lokomotivom na Maksimiru | Video: Hrvoje Tironi /24sata

Ukratko - katastrofa. I ovo već postaje smiješno. Ili tužno, kako god hoćete. Dinamo se po tom pitanju sramoti pred očima cijele Europe. Vjerujte, večeras nije bilo jednostavno objašnjavati francuskim novinarima zašto na istočnoj tribini nema gledatelja, zašto press-loža prokišnjava, kako je moguće da se Liga prvaka igra na ovakvom stadionu. Ljudi su, blago rečeno, bili u čudu.

Zagreb: Navijači usprkos kiši prate susret Dinama i Monaca | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Hrvatski prvak je u ovakvim utakmicama trebao puniti tribine i - zarađivati, ali ovo... Nema smisla. I Dinamo baš svakome tko je došao na današnju utakmicu treba poslati neku čestitku, dopustiti im besplatan ulaz do kraja sezone, slati im igrače na obiteljske zabave, blo što... Ovo baš nema smisla. Ali očito kako gradske strukture ne misle o tome, njih ionako nema na utakmicama. Ne prije izbora...

Za barem malo nogometne atmosfere u ovoj (ne)nogometnoj večeri pobrinuli su se Bad Blue Boysi. Dečki su kisnuli cijelu utakmicu, bili mokri od početka do kraja, još jednom do kraja napunili sjevernu tribinu. I podržali igrače od prve do zadnje minute. A prije utakmice razvili veliki transparent "Ajmo plavi".

Zagreb: Navijači usprkos kiši prate susret Dinama i Monaca | Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Zagreb: Navijači usprkos kiši prate susret Dinama i Monaca | Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Foto: Hrvoje Tironi/24sata

Zanimljivo, dok je prije početka utakmice svirala himna Lige prvaka, u oko nam je upao Maxime Bernauer. Francuz je jedini po velikoj kiši skinuo gornji dio trenirke i dao ga dječaku s kojim je izašao na travnjak. Bernaueru je pokazao veliko srce, zaslužio naklon do poda. Bez obzira što mu je skromni dječak brzo vratio trenirku i otrčao u svlačionicu.

Foto: Hrvoje Tironi/24sata

A ovako je izgledala svečana loža. Velimir Zajec, predsjednik maksimirskog kluba, gledao je utakmicu u društvu bivšeg državnog tajnika za sport Tomislava Družaka. Stigao je i tehnički direktor HNS-a Stipe Pletikosa.

Zagreb: VIP tribina tijekom susreta između Dinama i Monaca u Ligi prvaka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Zagreb: VIP tribina tijekom susreta između Dinama i Monaca u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zagreb: VIP tribina tijekom susreta između Dinama i Monaca u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zagreb: VIP tribina tijekom susreta između Dinama i Monaca u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL