Dinamo skida velikane: Marin i Kulenović nokautirali Villarreal

Dinamo je uspješno otvorio šesto izdanje Premier League International Cupa, nogometaši Igora Jovićevića večeras su u engleskom Aldershotu svladalia (2-1) Villarreal. Junaci u pobjedi 'modrih' bili su strijelci Sandro Kulenović i Antonio Marin, dok je crveni karton tijekom utakmice zaradio Marko Gjira. Zagrepčani su tako stigli do prve pobjede u ovom natjecanju, a uz njih i Villarreal, u skupini A nalaze se još Arsenal i Leicester.

Dinamo je poveo u 39. minuti, Sandro Kulenović sam je izborio kazneni udarac, zaradio isključenje suparničkog kapetana Miguela, a onda s bijele točke mirno i poentirao. Zagrepčani su u sudačkoj nadoknadi prvog dijela stigli i do drugog gola, svoj prvijenac u ovom je natjecanju postigao Antonio Marin.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ponajbolji igrač Dinama lijepo je, leđima okrenut golu, primio jedan ubačaj Hujbera, pa se okrenuo pored svog čuvara i mirno zabio. Antonio Marin svojim je driblinzima tijekom cijele utakmice izluđivao braniče Villarreala. Vrlo dojmljive partije protiv Villarreala su pružili još Hrvoj, Gvardiol, Hujber, Franjić, a siguran je bio i vratar Juric...

Problemi su počeli u drugom dijelu, prvo je Gyu pogriješio pred svojim vratima u 51. minuti, a Collado iz blizine matirao nemoćnog Jurica. Samo tri minute kasnije izjednačile su se i brojčane snage na terenu, Marko Gjira je zbog preoštrog starta na sredini terena dobio izravni crveni karton.

Do kraja utakmice bilo je prilika na obje strane, Dinamo je najbolju propustio preko Franjića, no mreže se više nisu tresle. Modri su tako stigli do prvih bodova u ovom natjecanju u kojem su prošle sezone u četvrtfinalu zaustavljeni od Chelseaja...

Strijelci: 1-0 - Kulenović (39-11m), 2-0 - Marin (45), 2-1 - Colado (51).

Dinamo (4-3-3): Juric - Hrvoj, Šutalo, Gvardiol, Hujber - Franjić, Gjira, Gyu (od 61. Gogić) - Marin (od 90. Mišković), Kulenović, Jovićević (od 65. Tolić).

Villarreal (4-4-2): Josele - Miguel, Castano, Manuel, Goyo - Beitia, Morante - Agüero, Akale (od 46. Tasende), Alvarez (od 46. Collado) - Millan.

Crveni kartoni: Miguel (39), Gjira (54)