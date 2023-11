Dinamo u presudnoj utakmici, Mišić: Nemamo više pravo na krivi korak! Moramo pobijediti

Astana? Odigrali smo već tri utakmice s njima, triput ih pobijedili. U Maksimiru smo više dominirali, tamo smo ostvarili dobar rezultat, ali on ne pokazuje realno stanje viđenog na terenu, ovaj put ćemo morati biti još bolji, kaže Josip Mišić.

Dinamo je u Maksimiru održao event dodjele stipendije Zaklade Nema predaje učenicima i studentima koji su izabrani na Natječaju za školsku/akademsku godinu 2023/24. Zagrepčani će pomagati 11 sretnih stipendista (Adrian Mačina, Ida Filipčić, Lana Mađarić, Dorja Blažić, Hana Cvijanović, Fran Kmetić, Matea Marinković, Bruno Živković, Leon Vrdoljak, Josip Gračić i Kristina Tomak) u vidu novčane potpore s iznosom od 1600 eura po osobi, ukupno će "modri" podijeliti 17.600 eura. Na velikoj svečanosti sudjelovali su i ambasadori Zaklade Nema predaje Arijan Ademi i Josip Mišić.





- Znamo da nam u Kazahstanu neće biti lako. Čeka nas dug putovanje, treba se priviknuti i na vremensku razliku, ali bit ćemo spremni, u Astani nam igraju samo tri boda - poručio je Mišić, pa nastavio:

- Nemamo više pravo na krivi korak, jednostavno moramo tamo pobijediti. Ne zanimaju nas ni umjetnički dojam ni ljepota u igri, samo bodovi. Ovo nam je već četvrta utakmica s Astanom, znamo sve o njima, sigurno da nam to olakšava pripremu za utakmicu.

Može li ovaj Dinamo do kraja polusezone pobijediti svih pet utakmica?

- Mislim da može, da smo spremni. Neće nam biti lako, igramo i Europu, čekaju nas neka putovanja, ali ćemo dati sve od sebe. Pobjeda nad Osijekom nam je podigla samopouzdanje, osjeća se bolja energija u svlačionici, bolje se trenira. Otkako sam u Dinamu još nismo bili u ovakvoj situaciji, da nam se poklopilo toliko loših rezultata, moramo to okrenuti.

Svi često kažu kako je umjetna trava u Astani drugačija, kako ste ju vi doživjeli?

- Iskreno, ne sjećam se kad sam zadnji put igrao na umjetnoj travi osim u Astanu, valjda još dok sam bio klinac. Astana već tri tjedna nema službenih utakmica, to može biti naša prednost, ali oni će s druge strane biti odmorniji.

Mišić: Petković puno znači Dinamu

Kako se vi osjećate fizički, u punom ste pogonu otkako ste došli u Dinamo?

- Osjećam se super, volim igrati svaka tri dana, nemam s tim nikakvih problema. To je ono što me ispunjava.

U momčad se vratio Bruno Petković, koliko to znači za momčad?

- Ma znači puno, vidjelo se već i protiv Osijeka. Bruno zadrži svaku loptu, odigra ono što drugi ne vide, diže nas prema naprijed, a s njim nam je na terenu sve puno lakše - poručio je Josip Mišić.

Arijan Ademi neće biti u Astani, kapetan Dinama i dalje nema pravo nastupa na europskoj sceni.

- Jako smo sretni što smo protiv Osijeka uzeli tri bitna boda, moramo nastaviti tim putem. Atmosfera u momčad je odlična, nadam se što boljem rezultatu u Astani. Teško mi je gledati utakmice na televiziji, ne može gore. Ne mogu igrati, ne mogu pomoći dečkima. Ipak, vjerujem da će odraditi dobar posao, a ja ću im se onda priključiti na zimu za sljedeće europske dvoboje.

Jeste li suigrači dali kakav savjet? Već ste nekoliko puta bili u Astani, imate veliko iskustvo igranja europskih utakmica?

Ademi: Prosuli smo bodove koje nismo smjeli

- Ma dečki znaju sve, ne trebam im davati nikakve savjete. Pričamo o svemu u svlačionici, svi znamo kolika je važnost ove utakmice. Siguran sam da ćemo dobro proći u Astani.

Kakav je pogled na HNL ljestvicu? Je li ovo najbolji Hajduk otkako ste u Dinamu?

- Teško mi je komentirati takve stvari, više bih se bazirao na nas. Prosuli smo neke bodove koje nismo smjeli, sami se doveli u ovakvo stanje. Sad svi moramo povući muški i boriti se za naslov. I dalje imamo velike šanse, pred nama su neke zaostale utakmice, idemo na pobjedu u svakom dvoboju.

Hajduk će u Maksimiru opet gostovati 17. prosinca...

- Jako bitna, ali ne i presudna utakmica. Do tada ima još dosta drugih dvoboja, želimo pobijediti svaku utakmicu, tako i Hajduk. Opet, taj nam dvoboj može biti nekakav putokaz za osvajanje naslova.

Vratio se Bruno Petković...

- Ne trebamo puno pričati o Bruni, znamo njegove kvalitete i koliko on znači za našu momčad. Naravno da nam je falio, da smo sada jači i da će nam u nastavku sezone biti od velike pomoći.

Kažete kako ste prosuli puno bodova, poslije kojeg ste kiksa u svlačionici bili najrazočaraniji?

- A bilo ih je, potrefilo se više njih. Ne znam koju bi utakmicu izdvojio, Varaždin, Goricu ili čak Rijeku, bilo je pehova. U nekim smo utakmicama imali i sreće, dobili ih u zadnjim minutama.

Biste li hrvatskim nogometašima danas preporučili odlazak u Kinu?

- Što se tiče nogometa, tamo se igra s jako puno ritma, nije to lagano. Životu se ipak puno lakše prilagoditi u glavnim gradovima kao što sam ja bio, u ovim drugima je to ipak malo teže. Jedini minus su prevelika putovanja, to sve skupa predugo traje, Kina je ipak ogromna zemlja - završio je Ademi.