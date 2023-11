Oršić: Povratak u Dinamo? To je moj klub, nikad se ne zna...

Dug je oporavak, teška ozljeda, ali sve je dobro, napokon sam na terenu i odmah je puno lakše, imam osjećaj da sam se vratio nogometu, a ne samo u teretani pumpanje mišića.

Govori nam to Mislav Oršić (30), koji se u Zagrebu oporavlja od operacije ligamenta koljena. Prije nekoliko dana objavio je video kako trenira u Maksimiru, pod vodstvom trenera u Dinamovoj opremi.

Pokretanje videa ... mislav oršić | Video: KanalRi

- Taj je fizioterapeut igrao u Dinamovim juniorima i odatle mu taj šuškavac - otkrio je miljenik Dinamovih navijača.

Ali povratak u "plavo" jato ne isključuje.

- Ne, ne znači ovo da se sada vraćam. Znam da puno ljudi voli Dinamo i voljeli bi da se vratim. To je moj klub i nikad se ne zna što se u budućnosti može dogoditi - podgrijava nadu Mislav.

Trabzonspor je smijenio Nenada Bjelicu.

- S novim trenerom Abdullahom Avcijem sam razgovarao prije mjesec dana, jedanput smo se čuli, rekao mi je da se moj status ne mijenja i sad kad dođem u Tursku za nekoliko dana da mi detaljnije kaže planove. Ne govori baš dobro engleski pa ćemo morati s prevoditeljem - smije se.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hoda bez smetnji, nema šepanja ni zastajkivanja.

- Bilo mi je teško gledati utakmice, to mi je uvijek teško jer zapitam se gdje sam ja, a gdje su dečki koji igraju. Pratio sam sve, reprezentacija je bila najbolja kad je najpotrebnije. I Katar smo izborili u zadnjoj utakmici, tako i sada i bio sam siguran da ćemo uspjeti. Plan mi je vratiti se do Eura, to mi je cilj i radim maksimalno za to. Zlato? Teško je reći da ćemo otići do kraja, ali reprezentacija ima kvalitetne igrače i pokazali smo to.

Ni Dinamo mu nije lako gledati.

- Isto kao i reprezentaciju. Ali Dinamo je najkvalitetniji u Hrvatskoj i izvući će se. Isto je bilo 2021/22., na jesen smo bili treći ili četvrti pa smo osvojili naslov. Teško je na dva fronta, pa čim dođu dva lošija rezultata, krenu medijski napisi o krizi pa to utječe na samopouzdanje igrača.

Vidite li svog nasljednika u Dinamu?

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Uh, teško je reći... Vidović je velik potencijal, ali javnost gleda kroz rezultate. Vidjet će se na kraju sezone.

S Oršićem smo razgovarali na predstavljanju kazališne predstave "Raspucavanje", čija je radnja od trojici mladića koji su završili u kazni u školi za vrijeme utakmice Hrvatske i Brazila. Pa se sjetio te asistencije Petkoviću:

- Cijela mi je utakmica 'u magli' jer sam bio bolestan prije nje i nisam bio na treningu dan prije pa nemam dojam te pripreme utakmice. Nadao sam se da ću dobiti barem jednu loptu, priliku. Sporo su se vraćali u obranu, desni bek je malo 'zaspao' i ostao je naprijed, a ja sam dobio loptu od Niksija i povukao. Brinuo sam se samo da dam što bolju loptu Petku, da ne odskače. Tek smo kasnije postali svjesni da smo pobijedili Brazil.

Potom je pogodio i u raspucavanju jedanaesteraca. I to vrhunski, u donji kut!

- Da, to sam i gađao, ali zamislio sam da ću pucati po sredini. No, kako su i Majer i Vlašić pucali po sredini, uvidio sam da ne može sad i treći na isti način. Dobro je završilo.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Istim se povodom iz Turske javio Dominik Livaković:

- Skinuo sam jedan penal Brazilcima, često se sjetim te utakmice jer mi je jedna od najvažnijih u životu. Utakmica s Japanom bila mi je važna za samopouzdanje uoči novih jedanaesteraca. Prije penala sam se osjećao odlično jer sam tijekom 120 minuta dosta toga obranio. Kad sam obranio prvi, osjećao sam ponos i sreću jer znam koliko je suigračima lakše, koliko i oni dobiju samopouzdanja prije pucanja. A kad je zadnji udarac pogodio stativu, nisam znao kamo bih od sreće, kao kad kao dječak zabiješ gol pa trčiš svugdje. Drago mi je da smo inspiracija za predstavu, pogledat ću je - rekao je Livi, a iz Italije se javio Nikola Vlašić:

- Lijepo je sjetiti se te utakmice. Istina je da sam se javio da bih pucao prvi, jer imao sam samopouzdanja, dan prije smo vježbali i pogađao sam. Šećući prema bijeloj točki razmišljao sam samo da pucam gdje sam zamislio, a dva dana ranije odlučio sam da ću pucati po sredini gola. Nakon gola osjetio sam sreću i olakšanje, ali to je bio tek prvi penal, čekalo nas je još puno emocija.

Praizvedba predstave bit će na godišnjicu pobjede nad Brazilom, 9. prosinca u 14 sati u Centru za kulturu Trešnjevka.

Foto: screenshot/instagram

- Bili smo i mi u kazni kao djeca, bili smo svi nestašni - nasmijali su se Oršić i Petković, a redatelj Vid Balog naglasio je:

- Nogomet može ujediniti društvo, a kazalište ne smije zapostaviti tu temu. Kultura i sport sastavni su dio oblikovanja pojedinca u školskoj dobi. Ovom predstavom želimo pokazati djeci da budemo skupa i navijano jedni za druge i za naše. A i svaki će roditelj pronaći dio sebe.