Dinamo traži pojačanja: Pikovi su Danac Hojer i mladi Brazilac

<p>Dinamo je ovoga ljeta drastično promijenio izgled svoje svlačionice, a do kraja prijelaznog roka (koji u Hrvatskoj traje do 19. listopada) moglo bi biti još dosta promjena. Podsjetimo, Zagrepčane su do sada napustili Moro, Kadzior, Gojak, Dilaver i Šemper, na posudbe otišli Marin, Milić, Kulenović, Ćuže, Đira, Moubandje i Pinto, a novi klub pronašao je i Gvardiol koji će do daljnjega ostati u Maksimiru.</p><p>No, bilo je i dolazaka, novi igrači Dinama postali su Lauritsen, Jakić, Kastrati i Tolić, s posudbe se vratili Andrić i Menalo. No, čini se kako struka hrvatskog prvaka i dalje nije sasvim zadovoljna igračkim kadrom, pa se i dalje diljem svijeta traže pojačanja. A kako je Zoran Mamić davno rekao, 'modrima' je primarno pronaći još jednog lijevog beka i ofenzivca.</p><p>Nova opcija za lijevi bok je Danac Casper Hojer (25), sadašnji član atmošnjeg prvoligaša Aarhusa. Casper Hojer je izdanak omladinske škole Kopenhagena koji je seniorsku karijeru gradio kroz Lyngby i Aarhus, a tržišna vrijednost iznosi mu dva milijuna eura. Zagrepčani su i dalje u pregovorima danskim prvoligašem, 'modri' pokušavaju spustiti cijenu za željenog igrača, no cijeli je posao daleko od realizacije.</p><p>A napadačka želja hrvatskog prvaka je - Marquinhos. Mladi Brazilac, član tamošnjeg prvaka Atletico Mineira. Brazilski mediji navode kako je Dinamo već nekoliko puta skautirao 20-godišnjeg ofenzivca, pa i poslao prvu ponudu prema Atletico Mineiru. Marquinhos može ordinirati na sve tri pozicije iza napadača, igrati kao klasična 'desetka', ali biti i krilni igrač. I stoga je zanimljiv Dinamu.</p><p>Tržišna vrijednost mladog igrača iznosi 5,5 milijuna, a Dinamo ga želi uzeti na jednogodišnju posudbu uz opciju otkupa ugovora. Marquinhos je ove sezone skupio 16 nastupa za Atletico Mineiro, upisao tri asistencije, a u karijeri je za svoj klub u 30 utakmica zabio jedan gol uz šest asista. Zanimljivo, kod trenera Jorgea Sampaolija cijelo je vrijeme uživao veliku minutažu, a onda u zadnja četiri nastupa završio na klupi.</p><p>Brazilci navode kako bi se Atletico Mineiro mogao odreći svog nogometaša, te mu dopustiti da se nogometno razvija u Europi. Cijela priča bi se mogla vrlo brzo završiti, a Zoran Mamić time bi dobio novu napadačku opciju, igrača koji može biti zamjena Oršiću (lijevo), Kastratiju (desno), ali igrati i u sredini terena.</p><p>Zanimljivo, mladog Brazilca zastupa menadžerska agencija Football Capital preko koje je u Zagreb već stigao i Robbie Burton.</p>