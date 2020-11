Dinamo u Klagenfurtu bio i '91.

Prije 29 godina stadion Wörthersee, nije bio sretan Dinamu u prvome kolu Kupa Uefa. Izgubio je u Klagenfurtu od Trabzonspora 3-2. Sad opet naš prvak igra na tom stadionu, vjerujemo da će biti bolji i sretniji večeras

<p>U našoj je domovini bjesnio rat, u <strong>Zagrebu</strong> su oglašavali zračnu uzbunu, nije bilo moguće da <strong>Dinamo</strong> za nas te tužne 1991. godine igra europske utakmice u Maksimiru.</p><p>Zagrepčani su u rujnu 1991. zbog toga u 1. kolu Kupa Uefe domaćini Trabzonsporu bili u Klagenfurtu, na stadionu Wörthersee, gdje će večeras od 18.55 sati (Arena Sport 3) igrati protiv<strong> Wolfsbergera.</strong></p><p>Dinamo je na ovom stadionu prije 29 godina od Turaka izgubio 3-2, oba je gola zabio Željko Petrović, sad pomoćnik Dicka Advocaata u <strong>Feyenoordu</strong>. Zabio je Petrović i u uzvratu, koji je završio 1-1. Tri je gola zabio Vukašinu Petranoviću, bivšem golmanu Veleža iz Mostara i bivšem golmanu Dinama, koji nikad za “modre” nije ubilježio službeni nastup.</p><p>Crnogorac Petrović zabio je tri gola Crnogorcu Petranoviću, ali je Dinamo ispao. Zoran Mamić, sadašnji trener Dinama, u toj je utakmici u Klagenfurtu bio na klupi, a na klupi je bio i Alen Peternac, koji je vodio prvi susret protiv Wolfsbergera. Dinamu, dakle, ovaj stadion nije bio sretan, ali je bio sretan Hrvatskoj 2008. godine. Na Euru smo ondje prvo pobijedili Njemačku 2-1, a onda i Poljsku 1-0.</p><p>Svi su dinamovci na testiranju uoči putovanja u Austriju bili negativni na korona virus, ali problema ipak ima. Mario Gavranović nije putovao u Klagenfurt, on je na utakmici u Osijeku osjetio mišić, točnije ložu. Ima malu rupturu, to je pokazao pregled u utorak i Gavro će propustiti ovaj sraz.</p><p>- Poznajući situaciju, iz sata u sat strepimo da netko ne dobije simptome do utakmice. Živimo neko vrijeme s tim - rekao je trener “modrih” <strong>Zoran Mamić</strong> i nastavio:</p><p>- Ova će utakmica odrediti smjer što se tiče Europe. Mi idemo po pobjedu. Pokušat ćemo biti ofenzivni. Imamo nekoliko problema. Kastrati je sad odradio prvi trening nakon korone, Lovro Majer nakon korone ima jedan-dva treninga.</p><p>Kapetan Arijan Ademi veliki je optimist.</p><p>- Idemo po pobjedu. Možete očekivati pravi i europski Dinamo - najavio je Ademi. Dinamo u skupini vodi s pet bodova, Feyenoord ima četiri, kao i Wolfsberger, a CSKA je na dva.</p>