Dinamo u lovu na 27 mil. eura!

Dinamo bi plasmanom u skupine Lige prvaka samo na račun bonusa za plasman i 10-godišnjeg koeficijenta imao osiguranih 27 milijuna eura, objavio je i obrazložio Tomislav Globan, izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovi navijači slave

Za plasman u skupine Dinamo bi imao osiguranih 15,640.000 eura, dok bi na desetogodišnji koeficijent dobio dodatnih 11,370.000 eura. Usporedbe radi, Dinamo je prošle sezone u Ligi prvaka zaradio 26,4 milijuna, no u taj iznos ušla je i premija od pobjede protiv Chelseaja u Maksimiru, odnosno 2,8 milijuna eura, te domaći remi sa Salzburgom (900.000 eura).

- Dinamo je po desetogodišnjem koeficijentu 23. od 32 kluba, koja su trenutačno projicirana da će najesen igrati grupnu fazu. Može se popeti i na 22. mjesto, ako Kopenhagen ne uđe u LP, što bi Dinamu donijelo dodatnih €1,13 milijuna eura.

Može i pasti na 24. mjesto, ako bi Glasgow Rangersi ispali u pretkolu od PSV-a ili Marseillea, što bi mu smanjilo nagradu za 1,13 milijuna eura. Lani je Dinamo bio 27. od 32, što mu je po toj osnovi donijelo 6,8 milijuna eura. Ove godine mu se, dakle, na račun koeficijenta nudi čak 4,5 milijuna eura više nego lani. Znači, ukupno, 27 milijuna eura - obrazložio je Globan.

Naravno, ovdje se priča o novcu koji bi Dinamo mogao dobiti bez da je odigrao i jednu utakmicu, pobijedio, remizirao, bez novca od televizijskih prava, prodanih ulaznica... Svaka pobjeda u skupini Lige prvaka nosi 2,8 milijuna eura, bod 900.000. No kao što je poznato, to je sve sitniš u usporedbi s novcem koji će se dijeliti u ljeto 2024. godine.

- Po meni, Hajduk bi u sezoni 2023./2024. morao ići 'all in', potrošiti ozbiljne novce za pojačanja i pod svaku cijenu pokušati uzeti titulu, jer ako se Dinamo dokopa Lige prvaka, u onoj sezoni iza, financijski jaz će postati suludo velik. Plasman u Ligu prvaka će od 2024. biti lakši nego do sada jer će se kroz pretkola dijeliti pet mjesta u grupama (do sada su se dijelila samo četiri). Plus, Dinamo ima i mogućnost da se u Ligu prvaka plasira izravno, bez kvalifikacija, ako bude prvak Hrvatske i ima najveći koeficijent od klubova u 'champions pathu' - smatra Globan.

I to je točno. Uefa će od sljedeće Lige prvaka, kad će biti predstavljen i novi sustav, dijeliti toliki novac da bi Dinamo s tim novcem mogao biti itekako konkurentan u Europi. Naravno, tu ne mislimo na Manchester City, Real Madrid i takve momčadi koje imaju neograničeni budžet, nego bi mogao složiti sjajnu momčad...