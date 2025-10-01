Obavijesti

Sport

Komentari 9
ORGANIZACIJSKI KAOS

Dinamo uoči Bačke Topole noći u Beogradu, Izraelci u čak dva hotela!? 'Vjera nam je važnija'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Dinamo uoči Bačke Topole noći u Beogradu, Izraelci u čak dva hotela!? 'Vjera nam je važnija'
Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dinamo igra protiv Maccabija u Srbiji umjesto Izraelu zbog sigurnosnih razloga. Utakmica u bizarnim okolnostima, bez publike i s puno logističkih izazova

Nogometaši Dinama u četvrtak (21 sat) gostuju kod Maccabija iz Tel Aviva u drugom kolu Europske lige, ali ne u Izraelu, već u Bačkoj Topoli, u Srbiji. Zbog sigurnosnih razloga i političkih napetosti Uefa je odlučila premjestiti domaće utakmice izraelskih klubova, pa će hrvatski doprvak igrati pred praznim tribinama, bez svojih navijača, u gotovo bizarnim okolnostima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trening nogometaša Dinama dan uoči utakmice s Maccabijem 01:24
Trening nogometaša Dinama dan uoči utakmice s Maccabijem | Video: 24sata/pixsell

Dinamo izabrao Beograd

"Modri" su posljednji trening odradili u Maksimiru u srijedu ujutro, a nakon press konferencije u 14 sati krenut će prema Beogradu gdje će biti smješteni. Iako bi im bilo logistički jednostavnije boraviti u Osijeku, koji je udaljen od stadiona u Bačkoj Topoli gotovo jednako daleko, Uefa je inzistirala da Dinamo mora biti na teritoriju Srbije barem 24 sata prije utakmice. Zbog nedostatka adekvatnog smještaja u bližim gradovima, Beograd je bio jedina opcija, javlja Germanijak.

Očekuje ih gotovo dva sata vožnje autobusom do stadiona, uz dodatne mjere osiguranja i organizacijski kaos. Sve to dodatno komplicira pripremu za važan europski susret.

Trening nogometaša Dinama dan uo?i utakmice s Maccabijem
Trening nogometaša Dinama dan uo?i utakmice s Maccabijem | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Maccabi pod utjecajem Jom Kipura

S druge strane, Maccabi je stigao u Srbiju već u utorak. Njihov trener Žarko Lazetić, bivši strateg TSC-a, održao je konferenciju za medije na stadionu u Bačkoj Topoli, gdje je najavio susret s Dinamom:

- Ovo je potpuno drugačija utakmica, drugačije okruženje. Moramo se držati onoga što smo pokazali protiv PAOK-a i poboljšati igru s loptom - rekao je Lazetić, osvrnuvši se i na remi protiv Sakhnina u domaćem prvenstvu.

UEFA Europa League - Maccabi Tel Aviv Press Conference
Foto: Zorana Jevtic

Utakmica dolazi neposredno nakon završetka 25-satnog posta za židovski blagdan Jom Kipur. Zbog toga su izraelski igrači smješteni u hotel blizu stadiona, kako bi nakon posta mogli pojesti i pripremiti se za utakmicu. Strani igrači Maccabija, pak, borave u Novom Sadu i čeka ih duža vožnja do stadiona. Lazetić je najavio da će tek nakon završetka posta odlučiti tko će od izraelskih igrača biti spreman za prvih 11. Mishfati, Revivo, Peretz, Davida i Shlomo mogli bi biti među starterima.

- Za mnoge ljude vjera je važnija od nogometa. Moramo to prihvatiti i pokušati pobijediti u takvim okolnostima - dodao je Lazetić.

Taktička priprema i respekt prema Dinamu

Trener Maccabija nije skrivao respekt prema Dinamu:

- Očito je da je to dobra momčad, u dobroj su formi. Ali vidjeli smo i njihove slabosti, koje ne mogu podijeliti s vama. Nadam se da ćete vidjeti što smo pripremili.

Trening nogometaša Dinama dan uo?i utakmice s Maccabijem
Trening nogometaša Dinama dan uo?i utakmice s Maccabijem | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Utakmica se igra u specifičnim okolnostima, bez navijača, pod utjecajem vjerskog blagdana, političkih tenzija i logističkih izazova. No, unatoč svemu, očekuje se borbena i taktički zanimljiva utakmica između dvaju klubova koji traže europski iskorak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO Gledatelji 'zinuli' kada su ugledali Miroslavu. Pored nje je i Liga prvaka postala nebitna
MEKSIČKA VODITELJICA

FOTO Gledatelji 'zinuli' kada su ugledali Miroslavu. Pored nje je i Liga prvaka postala nebitna

Miroslava Montemayer bila je Miss Meksika 2013. godine, a godinu dana kasnije započela je svoj put u sportskom novinarstvu. Danas je voditeljica i gledatelji rado gledaju njezine emisije
FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...
POSLOVNO CARSTVO

FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...

Donna Vekić primjer je moderne sportašice koja uspješno gradi karijeru i izvan sportskih arena. Osim poslovnih pothvata hrvatska tenisačica ulaže u zajednicu te se bavi humanitarnim radom
VIDEO Senzacionalan gol Oršića protiv Bayerna! Pogledajte ovu raketu i nemoćnog Neuera...
KAKAV MAJSTOR

VIDEO Senzacionalan gol Oršića protiv Bayerna! Pogledajte ovu raketu i nemoćnog Neuera...

Primio je loptu, stao na 20-ak metara i silovito je lansirao u desne rašlje. Manuel Neuer nije se ni bacio, jednostavno nije imalo smisla, ovu raketu ne bi obranio ni zajedno s pričuvnim golmanom Bayerna. Pafos je na kraju izgubio 5-1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025