Dinamo uoči Bačke Topole noći u Beogradu, Izraelci u čak dva hotela!? 'Vjera nam je važnija'

Nogometaši Dinama u četvrtak (21 sat) gostuju kod Maccabija iz Tel Aviva u drugom kolu Europske lige, ali ne u Izraelu, već u Bačkoj Topoli, u Srbiji. Zbog sigurnosnih razloga i političkih napetosti Uefa je odlučila premjestiti domaće utakmice izraelskih klubova, pa će hrvatski doprvak igrati pred praznim tribinama, bez svojih navijača, u gotovo bizarnim okolnostima.

Dinamo izabrao Beograd

"Modri" su posljednji trening odradili u Maksimiru u srijedu ujutro, a nakon press konferencije u 14 sati krenut će prema Beogradu gdje će biti smješteni. Iako bi im bilo logistički jednostavnije boraviti u Osijeku, koji je udaljen od stadiona u Bačkoj Topoli gotovo jednako daleko, Uefa je inzistirala da Dinamo mora biti na teritoriju Srbije barem 24 sata prije utakmice. Zbog nedostatka adekvatnog smještaja u bližim gradovima, Beograd je bio jedina opcija, javlja Germanijak.

Očekuje ih gotovo dva sata vožnje autobusom do stadiona, uz dodatne mjere osiguranja i organizacijski kaos. Sve to dodatno komplicira pripremu za važan europski susret.

Trening nogometaša Dinama dan uo?i utakmice s Maccabijem | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Maccabi pod utjecajem Jom Kipura

S druge strane, Maccabi je stigao u Srbiju već u utorak. Njihov trener Žarko Lazetić, bivši strateg TSC-a, održao je konferenciju za medije na stadionu u Bačkoj Topoli, gdje je najavio susret s Dinamom:

- Ovo je potpuno drugačija utakmica, drugačije okruženje. Moramo se držati onoga što smo pokazali protiv PAOK-a i poboljšati igru s loptom - rekao je Lazetić, osvrnuvši se i na remi protiv Sakhnina u domaćem prvenstvu.

Foto: Zorana Jevtic

Utakmica dolazi neposredno nakon završetka 25-satnog posta za židovski blagdan Jom Kipur. Zbog toga su izraelski igrači smješteni u hotel blizu stadiona, kako bi nakon posta mogli pojesti i pripremiti se za utakmicu. Strani igrači Maccabija, pak, borave u Novom Sadu i čeka ih duža vožnja do stadiona. Lazetić je najavio da će tek nakon završetka posta odlučiti tko će od izraelskih igrača biti spreman za prvih 11. Mishfati, Revivo, Peretz, Davida i Shlomo mogli bi biti među starterima.

- Za mnoge ljude vjera je važnija od nogometa. Moramo to prihvatiti i pokušati pobijediti u takvim okolnostima - dodao je Lazetić.

Taktička priprema i respekt prema Dinamu

Trener Maccabija nije skrivao respekt prema Dinamu:

- Očito je da je to dobra momčad, u dobroj su formi. Ali vidjeli smo i njihove slabosti, koje ne mogu podijeliti s vama. Nadam se da ćete vidjeti što smo pripremili.

Trening nogometaša Dinama dan uo?i utakmice s Maccabijem | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Utakmica se igra u specifičnim okolnostima, bez navijača, pod utjecajem vjerskog blagdana, političkih tenzija i logističkih izazova. No, unatoč svemu, očekuje se borbena i taktički zanimljiva utakmica između dvaju klubova koji traže europski iskorak.