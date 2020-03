Dinamo uštedio oko 2 mil. €, Ademi i Petko bez 80 tisuća €

U Dinamu su jučer odlučili 'skresati' plaće svim igračima, stručnom stožeru i radnoj zajednici. Zanimljivo, u Maksimiru su se na to odlučili za period od sljedećih šest mjeseci (od 30. ožujka do 30. rujna), a igrači će do tada dobivati trećinu plaće. Druga trećina na račune će im sjesti, najkasnije šest mjeseci poslije prve sljedeće službene utakmice Dinama, a jedna trećina će im se otpisati.

Nešto slično prije par dana napravili su u Osijeku, pa i neki inozemni klubovi, a među prvima to su najavili u NBA-u. Razlog? Naravno, epidemija korona virusa zbog koje danas - nema sporta. Klubovi i sportaši su i dalje na čekanju. Tijekom jučerašnjeg dana stigla je i poruka iz HNS-a u kojoj se 'apelira na predstavnike igrača i klubova da pokrenu socijalni dijalog, te da pronađu prihvatljivo i održivo rješenje o načinu smanjivanja klupskih troškova'.

Dinamo do kraja sezone ne bi puno utržio na prodanim ulaznicama, ispadanjem iz Europe i Kupa, pa i prilično izvjesnom završnicom prvenstva nerealno bi u Maksimiru bilo očekivati krcate tribine i pune blagajne. No, Dinamo će vjerojatno tek izgubiti velik novac odgodom Europskog prvenstva. Nije tajna, Zagrepčani su se nadali uspješnim predstavama ponajprije Livakovića i Petkovića na velikom natjecanju kako bi ih već ovoga ljeta utržili za velik novac.

A tu su još pojedinci poput Oršića, Kadziora ili brojnih drugih (Ademi, Gojak, Hajrović, Gavranović, Moubandje...) koji su još kroz play-off imali priliku doći na Euro. Sada toga nema, pa vjerojatno u Dinamu neće biti ni 'izbivanja iz cipela', teško je povjerovati da će netko za 'modre' pojedince iskeširati 15-ak milijuna eura. Novac na koji su u Maksimiru računali...

I zbog toga su u Dinamu uzeli škare i počeli rezati troškove. Dinamov godišnji budžet, prema dostupnim podacima s posljednjih Skupština, iznosi 50-ak milijuna eura godišnje. Zagrepčani su 2018. na koncu godine imali 346 milijuna kuna, a 2019. godine ta se brojka popela na 369 milijuna kuna rashoda. Otprilike, to iznosi 50-ak milijuna eura. A to je velik novac, bez obzira što su 'modri' u istom periodu ostvarili 102 milijuna kuna bruto dobiti ili 81 milijun kuna neto dobiti.

Velik dio tih sredstava odlazi na plaće igrača, a među pojedince s najvišim primanjima (otprilike po 500 tisuća eura neto) spadaju Arijan Ademi, Dominik Livaković, Bruno Petković, Mario Gavranović, Francois Moubandje i Kevin Theophile. I na svakom od njih, izuzev Theophilea, kojem u lipnju istječe ugovor Dinamo će uštedjeti 80-ak tisuća eura. Kevin Theophile će, ako ne produlji ugovor s Dinamom, ostati lakši za nekih 40-ak tisuća eura. I samo na ovih šest igrača hrvatski prvak će ušparati nešto manje od pola milijuna eura.

Ozbiljne ugovore imaju još Zagorac, Moharrami, Marin, Hajrović, Majer, Gojak, Ivanušec, Leovac, Moro, Stojanović, Perić, Dilaver, Kulenović, Kadzior i Oršić, dok u skupinu onih s nešto manjim prihodima spadaju najmlađi - Đira, Ćuže, Gvardiol, Josipović, Franjić... Dinamo i u drugoj momčadi ima izuzetno velik broj igrača s profesionalnim ugovorima, a tu su i (ipak dobro plaćeni) stranci poput Matiasa Godoya i Robbiea Burtona.

Nije to sve, Zagrepčani velik broj igrača imaju i na posudbama (Menalo, Pinto, Atiemwen, Đurasek, Andrić, Lešković, Horkaš) čije ugovore nisu u potpunosti preuzeli njihovi novi klubovi kao što je to slučaj s Adrianom Šemperom i njegovim Chievom. Nije još poznato hoće li u Maksimiru i njima oduzeti trećinu plaće (iz dijela kojeg Dinamo plaća), i to će vrlo brzo postati jasno.

Hrvatski prvak bi na svim tim igračima, bez problema, mogao ušparati još barem 1,5 milijun eura. I tako bi 'modri' u cijeloj računici, do kraja ove odluke (30. rujna 2020. godine) samo na plaćama igrača (a gdje je još stručni stožer i radna zajednica?) mogli ušparati oko dva milijuna eura. U prijevodu, malo više od godišnjeg budžeta nekih drugih (onih iz donjeg doma ljestvice) hrvatskih prvoligaša.