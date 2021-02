Dinamo je jedan od klubova koji u posljednje vrijeme najviše "raketira" po suđenju. Borba za naslov prvaka svakim je danom sve neizvjesnija, u Maksimiru očito nisu očekivali takvu borbu s Osijekom sredinom veljače, pa očekivano u njihovih redovima raste nervoza. Član uprave Dinama Krešimir Antolić tako je u posljednjem medijskom istupu poručio kako je Dinamo uz "normalno suđenje" do sada trebao imati osam do 10 bodova viška...

Dinamo doista ne može biti zadovoljan sudačkom arbitražom na posljednjim utakmicama, one su donijele niz ozbiljnih pogrešaka na njihovu štetu. Čak su i sudačke ekspertize pokazale kako su "modri" protiv Hajduka zakinuti za penal (prekršaj na Majeru), protiv Šibenika čak za dva penala (prekršaji na Majeru i Toliću), a protiv Lokomotive sudac nije isključio gostujućeg braniča Malikjija već u prvom dijelu zbog niza oštrih startova.

Nije to bilo sve, nova (ozbiljna) greška na račun hrvatskog prvaka dogodila se u Puli, kada je Dinamu prekinuta akcija u kojoj su Gavranović i Ivanušec izašli sami pred suparničkog golmana da bi se "plavima" dosudio tek prekršaj na 20-ak metara. Dinamo je doista u ovom dijelu sezone nekoliko puta teško zakinut, a takve se stvari proteklih godina Zagrepčanima i nisu tako često događale. I da, ovakve pogreške u samo četiri utakmice su - previše.

E sada, Dinamo je uz sve te pogreške na tim utakmicama "izgubio" samo tri boda, ona protiv Šibenika. Bez obzira na loše sudačke procjene nogometaši Zorana Mamića uspijevali su pobijediti i Hajduk i Lokomotivu i Istru 1961. A od većih pogrešaka na Dinamov račun iz prvog dijela sezone, ovako iz glave, možemo navesti nedosuđeni penal u Osijeku, Petković je šutirao prema golu, Jurčević taj udarac blokirao rukom, a sudac Strukan je bez obzira na upute VAR sobe (rekli su mu da pričeka kako bi bolje pogledali tu situaciju) pokazao na korner. A Dinamo je tog dana na koncu poražen u Gradskom vrtu.

Dinamo ove sezone doista nema "povlašteno suđenje", daleko od toga, suci sve ozbiljnije zakidaju modre. Ali, da je sve bilo "čisto" Dinamo opet ne bi imao 10 bodova više nego danas. To znači da bi na svom kontu do sada imali 55 umjesto dosadašnjih 45 bodova, ali i da bi u 20 dosadašnjih kola imali tek po jedan poraz i jedan remi. To je ipak previše, koliko god se hrabrili u Maksimiru, ove sezone ne djeluju baš tako dominantno, pa je nekako i realna slika u kojoj Dinamo ima 14 pobjeda, te po tri remija i poraza.

Dinamo je čisto, bez ikakvih sudačkih repova (uz promašen penal), poražen (2-0) u Maksimiru od Rijeke, a i u dvobojima protiv Slaven Belupa (3-3), Lokomotive (1-1) ili Rijeke (2-2) sve je bilo koliko-toliko čisto. Opet, u nekim je utakmicama (kao nedavno protiv Gorice) neka sudačka odluka otišla i na Dinamovu stranu. U Maksimiru se imaju pravo ljutiti na suđenje, ono po njih u zadnjim utakmicama nije dobro, ali "ljudi u crnom" ih nisu zakinuli za 10 bodova...