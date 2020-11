Dinamo 'visio' i protiv lokosa, na terenu najglasniji Lauritsen, a na tribinama Papadopoulos...

Zoran Mamić isprobao je Lirima Kastratija na desnom, Bartola Franjića na lijevom boku. A igrači koji su dobili prigodu umjesto onih koji su počeli protiv CSKA ne mogu se nadati nastupu protiv Wolfsbergera...

<p>Dinamo je u dvoboju 10. kola Prve HNL remizirao (1-1) s Lokomotivom. Zoran Mamić u gradskom je derbiju odmarao velik broj igrača (Stojanović, Perić, Gvardiol, Ademi, Franjić, Petković) koji su zaigrali od prve minute protiv CSKA Moskve, u sastavu su se umjesto njih našli Kastrati, Šutalo, Moharrami, Burton, Jakić i Gavranović. I većina ih, protiv Lokomotive, nije bila na visini zadatka, pa se ne mogu nadati ni nastupu protiv Wolfsbergera. Dinamo se mučio, 'lokosi' su na koncu bili i bliži punom plijenu.</p><p>Pomalo iznenađujuće, na desnom beku našao se Lirim Kastrati koji je, na kraju, bio i jedan od najboljih na terenu. Kosovski reprezentativac prvih je 45 minuta odigrao desnog beka, drugo na desnom krilu, a u oba je poluvremena po jednom - asistirao. Prvo za lijep gol Ivanušeca, a onda i za Majera, no taj je pogodak opravdano poništio VAR. </p><p>Dinamo se u veznoj liniji (Jakić, Majer, Burton) nije uspjevao nametnuti, niti zagospodariti terenom, a 'nevidljiv' je na desnom krilu bio i Hajrović. Hrvatski prvak osim pogotka Ivanušeca u prvom dijelu nije imao velikih prigoda, dok su 'lokosi' uz izjednačenje Aliyua i jednom preko Kolingera zatresli gredu. Zanimljivo, vodećem pogotku Dinama prethodila je akcija četiri bivša 'lokosa' (Majer, Jakić, Kastrati, Ivanušec) koji nisu imali milosti za bivši klub.</p><p>Početkom drugoga dijela, Dinamo je zabio preko Majera, a sudac Strukan dugo je uz pomoć VAR-a pregledavao spornu situaciju. A za to vrijeme najglasniji u Kranjčevićevoj ulici bio je grčki branič Kyriakos Papadopoulos koji je iz lože glasno vikao 'offside, offside'. I bio je u pravu. Zoran Mamić u nastavku je Moharramija 'prebacio' desno, na lijevom beku se našao Franjić koji je korektno odradio - defenzivu.</p><p>U Dinamu na koncu ne mogu biti zadovoljni bodom, ali niti prikazanim protiv, do ovog dvoboja, posljednjeplasirane momčadi lige. Ipak, Zoran Mamić dobio je opciju s Kastratijem na desnom beku, ostalo je bilo - za zaborav. I da, 'modri' su u Rasmusu Lauritsenu dobili čvrstu kariku u zadnjoj liniji, Danac je cijelo vrijeme (uz Livakovića) bio i među najglasnijim dinamovcima na terenu, a kako na tribinama nije bilo gledatelja čuli smo i kako se već jako dobro služi hrvatskim jezikom.</p>